Sosyal medya aracılığıyla 41 ilde dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sosyal medya aracılığıyla 41 ilde dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 8 kişi tutuklandı
08.12.2020 08:51
Gaziantep'te sosyal medyada sahte hesap açarak 41 ilde 82 kişiyi oto yedek parça satma bahanesiyle dolandırdığı ileri sürülen 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Gaziantep'te sosyal medyada sahte hesap açarak 41 ilde 82 kişiyi oto yedek parça satma bahanesiyle dolandırdığı ileri sürülen 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, 41 ilde 82 kişiyi oto yedek parça satma bahanesiyle dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüphelinin sevk edildikleri adliyede işlemleri tamamlandı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 8'i tutuklandı, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gaziantep'te, sosyal medyada sahte hesap açarak 41 ilde 82 kişiyi oto yedek parça satma bahanesiyle dolandırdığı iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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