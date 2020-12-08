Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 8'i tutuklandı, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, 41 ilde 82 kişiyi oto yedek parça satma bahanesiyle dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüphelinin sevk edildikleri adliyede işlemleri tamamlandı.

Son Dakika › Güncel › Sosyal medya aracılığıyla 41 ilde dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

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