SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA 850 AİLEYE YARDIM EDİYOR - Son Dakika

SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA 850 AİLEYE YARDIM EDİYOR

05.05.2021 14:00

MANİSA'nın Salihli ilçesinde kırtasiye masraflarını karşılayamayan öğrencilerinin ailelerine erzak yardımında bulunan Melek Madan (30), sosyal medya hesabı üzerinden açtığı 'Salihli'nin meleği' isimli sayfası ile zaman içerisinde 850 aileye ulaştı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde kırtasiye masraflarını karşılayamayan öğrencilerinin ailelerine erzak yardımında bulunan Melek Madan (30), sosyal medya hesabı üzerinden açtığı 'Salihli'nin meleği' isimli sayfası ile zaman içerisinde 850 aileye ulaştı. Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarla, yardımseverler arasında gönül köprüsü kurarak, bağışlarının ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayan Madan, 'Kalbi güzel insanlara iyilik yapmak yakışır' diye konuştu.

Manisa'nın Salihli ilçesi Kudret Demir Ortaokulu anasınıfında ücretli öğretmen olarak görev yapan evli, 3 çocuk annesi Melek Madan (30), kırtasiye masraflarını karşılayamayan öğrencilerinin ailelerini önce ziyaret edip, durumları hakkında bilgi alıyor. Ardından da vinç operatörü eşiyle birlikte 7 aileye düzenli olarak erzak yardımı yapıyor.

2 yıllık ücretli öğretmenliğinin sona ermesi nedeniyle aile ekonomisinin yetersiz gelmeye başayınca sosyal medya hesabı üzerinden 'Salihli'nin meleği' isimli sayfa açtı. Madan, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarla yardımseverler arasında gönül köprüsü kurmaya başladı. Aralarında kimsesiz, yardıma muhtaç, öğrenci, yaşlı, kadın, hasta ve engellilerin bulunduğu binlerce yardıma muhtacın ihtiyaçlarının karşılanmasına aracılık eden Madan, 4 yılda 850 aileye ulaştı. Madan, Salihli'nin yanı sıra Türkiye genelinden gelen yardımlarında ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlıyor.

'YARDIMSEVERLER SAYESİNDE DE 850 EVİMİZ OLDU'

Yardıma maddi durumu iyi olmayan öğrencilerinden etkilenerek başladığını belirten Melek Madan, "Okul öncesi öğrencilerimin kırtasiye masraflarını karşılayamadığını gördüm. İlk olarak öğrencilerimin kırtasiye masraflarını karşıladım. Sonra öğrencilerimin ailelerini ziyaret ederek durumlarını gördüm. Eşimle birlikte ailelere erzak bırakmaya başladık. Şu an üstlendiğim 7 ailem var. Belirli bir bütçem olduğu için zamanla bu ailelere yetememeğe başladım. Sosyal medya üzerinden 'Salihli meleği' olarak hesap kurmaya karar verdim. 4 yıl oldu, çok sayıda yardımsevere ulaştım. Yardımseverler sayesinde de 850 evimiz oldu. Yardımlarımız arasında gıda ürünlerinin yanı sıra her türlü ev eşyaları var. Hemen hemen her hafta ve her ay bu ailelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'YARDIM ETTİĞİMİZ TÜM AİLELER KENDİ AİLEM GİBİ OLDU'

Madan, yardım ettiği ailelerin kendi ailesi gibi olduğunu dile getirdi. Madan, şöyle devam etti:

"Beni görenler artık 'Salihli'nin meleği gelmiş' diyerek, koşup sarılıyor. Yardım ettiğimiz tüm aileler kendi ailem gibi oldu. Çok mutluyum. İnsan başını yastığa koyduğunda huzurlu uyur ya işte öyle bir duygu var içimde. Eşim işten eve geldiğinde, yemek yemeden önce ihtiyaç sahibi aileler acaba açlar mı, bir şey yediler mi şeklinde düşünerek önce onların erzaklarını dağıtıyoruz. Kalbi güzel insanlara iyilik yapmak yakışır."

'BOŞ ZAMANLARIMIZI INSANLARA YARDIM EDEREK DEĞERLENDİYORUZ'

Melek Madan'ın gönüllü dağıtım ekibi arasında yer alan okul müdürü Yakup Ateş (40), "Melek Hanım ile sosyal medya aracılığı ile tanıştık. Kendisini ziyaret ettiğimde insanlara yardımcı olmak adına koşturduğunu görünce ben de bu kervana dahil oldum. Kendisiyle birlikte uzun süreden beridir çalışmalar yapıyoruz. Salihli ilçemizde ihtiyaç sahibi olan 850 aileye yardımseverler aracılığımız ile ulaşmış durumdayız. Bu bize çok büyük mutluluk veriyor. Boş zamanlarımızı insanlara yardım etmek için kullanmak kadar güzel bir duygu yok. Çünkü özellikle şu pandemi sürecinde herkesin maddi durumu ve yaşam standartları aynı değil. Mutlaka birilerinin elinden tutması gerekiyor. Elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi ailelere yardım etme yolunda koşturuyoruz" diye konuştu.

SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA 850 AİLEYE YARDIM EDİYOR
SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA 850 AİLEYE YARDIM EDİYOR
SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA 850 AİLEYE YARDIM EDİYOR
SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA 850 AİLEYE YARDIM EDİYOR

Salihli, Manisa, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA 850 AİLEYE YARDIM EDİYOR - Son Dakika


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