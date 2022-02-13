Sosyal medya ayağa kalktı! Veteriner hayvanı anestezisiz kısırlaştırdı - Son Dakika

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, bir köpeğe anestezi olmadan kısırlaştırma operasyonu yapıldığı iddiaları sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anestezi vermeden bir canlıyı kısırlaştırma için diri diri kesmek, caniliktir. @merkezkonseyi Bu veteriner hekimin bir daha hiç bir canlıya zarar vermemesi, tıbbı ve etik kurallara uygun çalışan hekimlere haksızlık olmaması için inceleme başlatılıp #MeslektenMen edilmesini talep ediyoruz" dedi.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Vali Abdullah Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konuyla ilgili yayılan görüntülere işaret etti. Ayaz, "Bugün sosyal medyada yayınlanan ve Çerkeş ilçemizde anestezi verilmeden bir köpeğe kısırlaştırma operasyonu yapıldığı ifade edilen görüntülerle ilgili olarak Valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır" ifadesinde bulundu.