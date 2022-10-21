Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor! Bingöl'de gökyüzünde beliren görüntü, Yüzüklerin Efendisi filmindeki "Sauron" karakterini hatırlattı - Son Dakika
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Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor! Bingöl'de gökyüzünde beliren görüntü, Yüzüklerin Efendisi filmindeki "Sauron" karakterini hatırlattı

21.10.2022 14:34

Bingöl'de çekilen bir fotoğrafta gökyüzünde oluşan görüntü, sosyal medya kullanıcıları tarafından Yüzüklerin Efendisi filmindeki "Sauron" karakterine benzetildi.

Bingöl'de kararan havayla birlikte gökyüzünde bulutların oluşturduğu ilginç görüntü sosyal medyada büyük ses getirdi.

OLUŞAN GÖRÜNTÜYÜ HERKES "SAURON"A BENZETTİ

Kafasını kaldırıp gökyüzüne bakan çok sayıda vatandaş oluşan görüntüyü hayretle izledi. Mikro blog sitesi Twitter'da yüzlerce kullanıcı Hava Forum tarafından paylaşılan bu görüntünün dünyaca ünlü Yüzüklerin Efendisi filmindeki "Sauron" karakterine benzetti.

Bingöl'de gökyüzünde belirten görüntü akıllara Yüzüklerin Efendisi filmindeki 'Sauron' karakterini getirdi

SAURON KİMDİR?

Melkor veya elflerin ona taktığı isimle Morgoth, J. R. R. Tolkien'in kurgusal Orta Dünya evreninde kuvvetçe en güçlü Vala olmakla birlikte Sauron'un efendisi ve en kötü varlıktır. Orklar, troller ve ejderhalar başta olmak üzere Orta Dünya'da çoğu kötücül varlığın yaratıcısıdır.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

  • Melkor'un Sauronu her yerde. Voldemort'da olabilir ama Sauron diyorum. Kızıl alevler, koyu isli bulutlar Mordorun göğü
  • Lord Sauron
  • Yüzüklerin Efendisi
  • Yüzük Mordor'a ulaştı..
  • Sauron geri dönüyor
  • Sauron Bingöl'e gelmiş
YORUMLAR
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Sosyal Medya, Bingöl, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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