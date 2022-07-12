Sosyal medya bu aşkı konuşuyor! Çengelköy'de bir vatandaş sokaktaki taş parkeleri kalple donattı - Son Dakika
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Sosyal medya bu aşkı konuşuyor! Çengelköy'de bir vatandaş sokaktaki taş parkeleri kalple donattı

12.07.2022 18:05
Sosyal medya bu aşkı konuşuyor! Çengelköy'de bir vatandaş sokaktaki taş parkeleri kalple donattı

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Çengelköy'deki kimliği belirsiz bir vatandaş, yokuşta bulunan bütün parkelere kalp çizdi. Bu aşk, sosyal medya gündem oldu.

Sosyal medyada kurban bayramında kalpleri ısıtan bir olay gündem oldu. İsmi bilinmeyen bir vatandaş iddiaya göre Çengelköy'de sevdiği kadının oturduğu mahallenin parke taşlarına tek tek kalp çizdi.

SOSYAL MEDYADA ALKIŞ YAĞDI

Bu fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar, aşkını ilan eden ve sevgisini gösteren vatandaşa övgü dolu yorumlarda bulundu. Yorumlar, herkesin kalbini ısıttı.

MAHALLEDE DE GÜNDEM OLDU

Parke taşlarına taşınan bu aşk, Çengelköy'de 1 numaralı gündem maddesi haline geldi. Şimdi herkes bu çılgın aşığın kim olduğunu merak ediyor.

İşte o fotoğraf:


YORUMLAR
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