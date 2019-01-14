Son Dakika Haberleri: Sosyal Medya Bu Filmi Konuşuyor!

Sosyal Medya Bu Filmi Konuşuyor!

1 saat önce

Youtube'da hazırladığı PİNÇ isimli talk show ve Babala TV adlı kanalıyla milyonlarca kişiye ulaşan Oğuzhan Uğur, başrolünde olduğu ilk sinema filmiyle izleyicisiyle buluşacak.

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MİLYONLARIN İZLEDİĞİ OĞUZHAN UĞUR ŞİMDİ SİNEMA PERDESİNDE!

Yapımını Nays Film'in, yönetmenliğini Efe Hızır'ın, senaristliğini Hasan Karakuş ve Hande Turan'ın yaptığı; başrollerinde Oğuzhan Uğur, Melisa Akman, Burak Topaloğlu, Esra Kucur, Esma Soysal, Gökçe Özyol ve Cenk Durmazel'in paylaştığı Borç Harç 18 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak. Filmin bugün yayınlanan fragmanı ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

"200 BİNLİK BORÇ 2 MİLYON LİRA OLDU, ŞİMDİ NE YAPACAĞIZ?"

Evlilik planları yaptığı sevgilisiyle son anda ayrılan ve bir televizyon kanalında troll haberler yaparak çalışan Murat, kendini büyük bir borç batağı içerisinde bulur. Bu bataktan kurtulmaya çalışan Murat, patronundan gelen bir teklifle kendini TV'nin başında bulur. Ancak Murat kısa sürede başına konan talih kuşunun niyetinin pek de iyi olmadığını anlayacaktır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:14 Kaynak: Bültenler

TV, Oğuzhan Uğur, Magazin
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