Sosyal Medya Bu Filmi Konuşuyor!

MİLYONLARIN İZLEDİĞİ OĞUZHAN UĞUR ŞİMDİ SİNEMA PERDESİNDE!

Yapımını Nays Film'in, yönetmenliğini Efe Hızır'ın, senaristliğini Hasan Karakuş ve Hande Turan'ın yaptığı; başrollerinde Oğuzhan Uğur, Melisa Akman, Burak Topaloğlu, Esra Kucur, Esma Soysal, Gökçe Özyol ve Cenk Durmazel'in paylaştığı Borç Harç 18 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak. Filmin bugün yayınlanan fragmanı ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

"200 BİNLİK BORÇ 2 MİLYON LİRA OLDU, ŞİMDİ NE YAPACAĞIZ?"

Evlilik planları yaptığı sevgilisiyle son anda ayrılan ve bir televizyon kanalında troll haberler yaparak çalışan Murat, kendini büyük bir borç batağı içerisinde bulur. Bu bataktan kurtulmaya çalışan Murat, patronundan gelen bir teklifle kendini TV'nin başında bulur. Ancak Murat kısa sürede başına konan talih kuşunun niyetinin pek de iyi olmadığını anlayacaktır.