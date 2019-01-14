Sosyal Medya Bu Filmi Konuşuyor!
1 saat önce
Youtube'da hazırladığı PİNÇ isimli talk show ve Babala TV adlı kanalıyla milyonlarca kişiye ulaşan Oğuzhan Uğur, başrolünde olduğu ilk sinema filmiyle izleyicisiyle buluşacak.
MİLYONLARIN İZLEDİĞİ OĞUZHAN UĞUR ŞİMDİ SİNEMA PERDESİNDE!
Yapımını Nays Film'in, yönetmenliğini Efe Hızır'ın, senaristliğini Hasan Karakuş ve Hande Turan'ın yaptığı; başrollerinde Oğuzhan Uğur, Melisa Akman, Burak Topaloğlu, Esra Kucur, Esma Soysal, Gökçe Özyol ve Cenk Durmazel'in paylaştığı Borç Harç 18 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak. Filmin bugün yayınlanan fragmanı ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
"200 BİNLİK BORÇ 2 MİLYON LİRA OLDU, ŞİMDİ NE YAPACAĞIZ?"
Evlilik planları yaptığı sevgilisiyle son anda ayrılan ve bir televizyon kanalında troll haberler yaparak çalışan Murat, kendini büyük bir borç batağı içerisinde bulur. Bu bataktan kurtulmaya çalışan Murat, patronundan gelen bir teklifle kendini TV'nin başında bulur. Ancak Murat kısa sürede başına konan talih kuşunun niyetinin pek de iyi olmadığını anlayacaktır.
Son Dakika
» Magazin
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:14 Kaynak: Bültenler
Trump'ın Türkiye'yi Hedef Alan Açıklamalarının Ardından Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor
Yeni Albüm Heyecanı Yaşayan Gülben Ergen, Bir Süre Konuşmama Kararı Aldı
Acun Ilıcalı ile Aşk Yaşadığı Söylenen Itır Esen'in Eski Videoları Yorum Yağmuruna Tutuldu
Muhterem Nur ile Müslüm Filminin Yapımcısı Mustafa Uslu Canlı Yayında Birbirine Girdi