Son Dakika Haberleri: Sosyal Medya Bu Fotoğrafı Konuşuyor

Sosyal Medya Bu Fotoğrafı Konuşuyor

1 saat önce

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde jandarma ekipleri, huzur uygulaması sırasında bir çocuğun isteğini de kırmadı.

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde jandarma ekipleri, huzur uygulaması sırasında bir çocuğun isteğini de kırmadı. Türkiye, huzur uygulaması sırasında küçük çocuğun kızağa binme isteğini geriye çevirmeyen jandarma astsubayını konuşuyor. Tahta kızak üzerinde küçük çocuğu belli bir süre, kızağa bağlı olan iple çeken astsubayın bu fotoğrafına yüzlerce yorum yapıldı. Bir çok vatandaş küçük çocuğu sevindiren askerin ismini merak ederken, böylesine güzel sahnelerin sürekli olmasını istedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:36 Kaynak: İHA

Aslanapa, Kütahya, Huzur, Jandarma, Güncel
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