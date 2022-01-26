Üye Girişi
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! İstanbul Havalimanı'nı hiç böyle görmediniz - Son Dakika

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! İstanbul Havalimanı'nı hiç böyle görmediniz

26.01.2022 09:25

İstanbul'da önceki gün başlayan yoğun kar yağışı tüm kenti felç etti. Kara ve hava yolu ulaşımı adeta durma noktasına gelirken, İstanbul Havalimanı'nda gün boyu uçuş yapılmadı. CHP Milletvekili Ali Öztünç'un paylaşımı ise sosyal medyada çok konuşuldu. Öztunç'un paylaştığı görüntülerde, havalimanındaki insanların yerlerde ve bagaj bantlarında uyuduğu görüldü.

Megakent İstanbul'u esir alan kar yağışı, hayatın birçok noktasını olumsuz etkiledi. Karadeniz ve Balkanlar üzerinden gelen yoğun kar yağışı, kısa sürede tüm kenti esir alırken, adeta hayat da felç oldu. Başta TEM, D100 gibi anayollar kapanırken, hava ulaşımı da durdu.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! İstanbul Havalimanı'nı hiç böyle görmediniz

Özellikle İstanbul Havalimanı çevresinde çok daha yoğun şekilde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle saatlerce uçuş yapılamadı. Uçuşları iptal edilen yüzlerce insan havalimanında mahsur kalırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise çok sayıda yorum aldı.

GÖRÜNTÜLERİ CHP'Lİ ÖZTUNÇ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un Twitter'dan yaptığı paylaşım da sosyal medyada çok konuşuldu. Görüntülerde, havalimanı içerisinde mahsur kalan onlarca insanın yerlerde ve bagaj bantlarında uyuduğu görüldü.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! İstanbul Havalimanı'nı hiç böyle görmediniz

Öte yandan dün de havalimanından gelen bazı görüntülerde mahsur kalan vatandaşların "Otel istiyoruz" diyerek protesto yaptığı görülmüştü.

YORUMLAR
500

İstanbul Havalimanı, Ali Öztunç, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! İstanbul Havalimanı'nı hiç böyle görmediniz - Son Dakika


Safiye ve Naci'nin kar tatilinde beklenmeyen sürpriz! Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde neler oldu? Safiye ve Naci'nin kar tatilinde beklenmeyen sürpriz! Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde neler oldu?         
09:28
Kar devam edecek! Meteoroloji'den 32 kente sarı kod! İstanbul'a buz ve don uyarısı! Kar devam edecek! Meteoroloji'den 32 kente sarı kod! İstanbul'a buz ve don uyarısı!         
09:21
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22
Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü         
17:29
"Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim "Oğlumla uğraşırken mücadele edemedik" diyen Ahu Kahraman Yıldırım, evliliğiyle ilgili kötü haberi verdi: Ayrılmak istedim         
16:17
Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde! Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde!         
15:24
Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı         
14:57
Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında         
14:35
Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı! Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı!         
13:41
Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok! Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!         
13:14
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12
O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum         
12:07
Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu         
12:07
Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir         
12:05

Son Dakika Haberleri
09:27 Safiye ve Naci'nin kar tatilinde beklenmeyen sürpriz! Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde neler oldu?
09:26 Yalnız yaşayan kadının korkunç sonu! Evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
09:21 Kar devam edecek! Meteoroloji'den 32 kente sarı kod! İstanbul'a buz ve don uyarısı!
09:15 İslam Memiş'ten yatırımcılar için yeni formül: Kahvemizi yudumlar izleriz
09:01 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış
08:58 Dağ ve Gök'ün, Balamir'e karşı mücadelesinde yeni gelişme! Destan'da neler oldu?
08:50 Fazıl Say'ın İmamoğlu'na destek mesajında Bahçeli'ye yer vermesi MHP'yi kızdırdı: Sesin başkaca ayıplarını ortaya dökmesin
08:46 Borç 1 trilyon barajını geçti: Ödeyemiyoruz!
05:16 İngiltere'de bir sivil polisin yalanı başına iş açtı! İlişkiye girdiği çevreciye rekor tazminat ödeyecek
08:39 Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 09:38:31. #1.11#
SON DAKİKA: Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! İstanbul Havalimanı'nı hiç böyle görmediniz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement