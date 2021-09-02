Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Binlerce Afgan ülkeden çıkmak için yollara düştü, ilk varış noktaları Türkiye

Taliban'ın Afganistan'daki yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeden tek çıkış yolu Kabil Havalimanı idi. Geçtiğimiz günlerde ABD askerinin Afganistan'dan ayrılmasının ardından Taliban havaalanında da kontrolü sağladı.

ZOR ŞARTLAR ALTINDA YOLCULUK EDİYORLAR

Tahliyelerin bitiminin ardından ise binlerce Afgan yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara düştü. Sosyal medyada dolaşan videolarda, komşu ülkelere doğru çıkan Afganların zor şartlar altında yolculuk ettiği görülüyor.

İLK VARIŞ NOKTALARI TÜRKİYE

Pakistan üzerinden İran'a oradan da başka ülkelere gitmek isteyen binlerce kişi ülkeden kaçışın boyutlarını gözler önüne seriyor. Afganlar için ilk varış yerinin muhtemelen İran üzerinden Türkiye olacağı ve oradan birçoğunun Avrupa ve İngiltere'ye gelmeye çalışacağı ifade edildi.

EN YOKSUL İNSANLAR BU YOLU TERCİH EDİYOR

Benzer bir yolculuğu yakın zamanda yapan bir göçmen, İranlı kaçaklıklar birlikte yolculukların yapıldığını ve yolculuğun engebeli arazide 4 saat sürdüğü ifade ederek, "En yoksul insanlar bu güzergahı tercih ediyor. Başka yollar da var, ancak pahalı" sözlerine yer verdi.