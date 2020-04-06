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Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Norveçli voleybolcunun köpeğiyle antrenmanı hayran bıraktı
6 saat önce
Norveçli plaj voleybolcusu Mathias Berntsen, korona virüs salgını nedeniyle antrenmanlarını evindeki mini voleybol sahasında sürdürüyor.
Norveçli plaj voleybolcusu Mathias Berntsen, korona virüs salgını nedeniyle antrenmanlarını evindeki mini voleybol sahasında sürdürüyor.
Berntsen'e antrenmanında köpeği "Kiara" eşlik ediyor. Berntsen, takım arkadaşı Kiara ve diğer takımdaki 2 kişi ile voleybol oynarken çektiği videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Videoda Berntsen ve Kiara'nın maç sırasında birbirlerine pas attığı görülüyor. Voleybolculara taş çıkaran sevimli köpeğin yeteneği izleyenleri hayran bıraktı.
İkiye iki maç yapmanın her zaman bir yolu vardır
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Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 02:46
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