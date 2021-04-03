Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Sadakatsiz'de Cansu Dere gidiyor Serenay Sarıkaya geliyor - Son Dakika

Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Sadakatsiz'de Cansu Dere gidiyor Serenay Sarıkaya geliyor

03.04.2021 07:47

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi 'Sadakatsiz' ile ilgili herkesi şaşkına çeviren bir iddia ortaya atıldı. Cansu Dere'nin 3 bölüm sonra başrol oynadığı diziye veda edeceği hatta onun yerine Serenay Sarıkaya'nın geleceği konuşulmaya başlandı.

Başrollerini Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Sadakatsiz dizisinde yen gelişmeler yaşanmaya başladı. Dizide bir anda ortadan kaybolan Melis Sezen'in senaryo gereği kadrodan ayrılacağı konuşulurken seyircileri ters köşe yapacak yeni bir iddia ortaya atıldı.

CANSU DERE GİDİYOR SERENAY SARIKAYA GELİYOR

Uçan Karga isimli bir sosyal medya hesabının iddiasına göre Cansu Dere, 3 bölüm sonra Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor. Veda eden Cansu Dere'nin yerine ise Serenay Sarıkaya geleceği ve başrolde yer alacağı söylendi. Cansu Dere'nin bu vedası ise sosyal medya kullanıcıları tarafından "1 Nisan şakası" olarak yorumlandı.

Konu hakkında yapım şirketinden ve Cansu Dere'den henüz bir açıklama gelmedi.

Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Sadakatsiz'de Cansu Dere gidiyor Serenay Sarıkaya geliyor
Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Sadakatsiz'de Cansu Dere gidiyor Serenay Sarıkaya geliyor
Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Sadakatsiz'de Cansu Dere gidiyor Serenay Sarıkaya geliyor

Serenay Sarıkaya, Caner Cindoruk, Cansu Dere, sadakatsiz, Kanal D, Veda, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Sadakatsiz'de Cansu Dere gidiyor Serenay Sarıkaya geliyor - Son Dakika Magazin


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