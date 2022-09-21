Son dakika haber | 'SOSYAL MEDYA' CİNAYETİ SANIĞINA MÜEBBET İSTEMİ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | 'SOSYAL MEDYA' CİNAYETİ SANIĞINA MÜEBBET İSTEMİ

21.09.2022 10:42

Bir son dakika haberine göre ANTALYA'da, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartışmaları sonrası otomobiliyle evinin önüne gelen uzaktan akrabası Erdoğan Öztürk'ü (48) balkondan pompalı tüfekle öldüren Yiğit Ahmet Acar (30) hakkında ömür boyu hapis cezası istendi.

ANTALYA'da, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartışmaları sonrası otomobiliyle evinin önüne gelen uzaktan akrabası Erdoğan Öztürk'ü (48) balkondan pompalı tüfekle öldüren Yiğit Ahmet Acar (30) hakkında ömür boyu hapis cezası istendi.

Olay, 20 Ekim 2021'de, Kepez ilçesi Altınova Orta Mahallesi Vadi Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede oturan Yiğit Ahmet Acar ile uzaktan akrabası Erdoğan Öztürk, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartıştı. Tartışma üzerine Erdoğan Öztürk, 07 YTP 07 plakalı otomobiliyle Acar'ın evinin önüne geldi. Öztürk ile Acar, evin önünde de tartışmaya devam etti. Yiğit Ahmet Acar, 2'nci kattaki evinin balkonuna çıkarak, 30 metreden pompalı tüfekle Öztürk'ün bulunduğu araca ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, Öztürk'e isabet etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan Yiğit Ahmet Acar, mahkemece tutuklanırken, hakkında dava açıldı.

'ADALETE SIĞINIYORUZ'

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yiğit Ahmet Acar katılırken, taraf avukatları ve mağdur yakınları da salonda hazır bulundu. Duruşmada Erdoğan Öztürk'ün eşi Kıymet Öztürk, 'Adalete güveniyoruz" derken, anne Ü.A. ise 'Yüksek adalete sığınıyoruz" diye konuştu. Mütalaasını veren savcı, sanık Yiğit Ahmet Acar'ın 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Şikayetçi avukatı Ahmet Onaran, savunmasında, sanığın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatları ise mütalaaya karşı yazılı savunma yapacaklarını belirtti.

DURUŞMA SALONUNDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFTAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Yiğit Ahmet Acar, 'Mütalaaya katılmıyorum. Müşteki avukatının dediği gibi tasarlayarak olmadı. Tüfek gardırobun arkasındaydı. Ben onu aldım. Ayrıca maktulün kardeşi N.Ö mahkeme duruşma salonundan fotoğrafımı çekip sosyal medya hesaplarından paylaşmış. Onunla ilgili de suç duyurusunda bulunmak istiyorum" diyerek fotoğrafın ekran görüntüsünü mahkeme heyetiyle paylaştı. Mahkeme başkanının ve heyetin fotoğrafı incelemesinin ardından sanığın talebi kabul edildi. Duruşma ertelendi. (DHA)

-Arşiv görüntülerle

Haber: Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)

YORUMLAR
500
Antalya'da tartıştığı kişiyi aracında av tüfeğiyle öldüren sanık için müebbet istemi Antalya'da tartıştığı kişiyi aracında av tüfeğiyle öldüren sanık için müebbet istemi
Kaynak: DHA

Erdoğan Öztürk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | 'SOSYAL MEDYA' CİNAYETİ SANIĞINA MÜEBBET İSTEMİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 1 öldü, 4 yaralı
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
15:44 İntihara teşebbüs eden genç kadını jandarmanın müdahalesi kurtardı!
15:36 MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Akçay'dan 6'lı masaya sert sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız
15:38 Putin'in kısmi seferberlik açıklaması dünya gündemine oturdu! Tepki sözleri arka arkaya geliyor
15:34 Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine Ukrayna lideri Zelenski yorum yaptı: Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum
15:24 Rusya, Batı destekli Ukrayna ordusuna karşı yeni hamle yaptı! İşte kısmi askeri seferberlik kapsamına girenler...
15:04 Selena'daki Hades rolüyle hafızalara kazınan Sinan Çalışkanoğlu, yaşadıklarını anlattı: Beni görünce besmele çekerlerdi
14:59 Çorum'da eski eşini öldüren kadın, ilk eşini aradıktan sonra kendi kafasına sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 17:03:07. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | 'SOSYAL MEDYA' CİNAYETİ SANIĞINA MÜEBBET İSTEMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement