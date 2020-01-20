Sosyal medya'dan sosyal meydana - Son Dakika

Erzurum GSİM Gençlik Merkezleri, 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' projesi kapsamında MNG AVM'de etkinlikler düzenledi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projesi olan ve Türkiye'de 81 ilde uygulanan Sosyal Medyadan Sosyal Meydana projesi kapsamında Erzurum Gençlik Merkezleri MNG AVM de birçok akademisi ile etkinlik yaptı.



Oldukça yoğun ilgi gören etkinlikte zeka oyunları, enstrümanlar, tiyatro el sanatları halk oyunları gibi faaliyetler halkın beğenisine sunuldu.



Bakanlığın projesini bu yıl farklı bir formatla AVM'lere taşıyan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, faaliyetlerini halka tanıttı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ilde uygulamaya koyduğu proje kapsamında Sosyal Medya'dan Sosyal Meydana inen gençler MNG AVM'de halkın huzuruna çıkarak gösteriler yaptı. Öğrencilerin gösterileri alkış aldı.



Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Gençlik Merkezlerinden Sorumlu Şube Müdürü Letif Arslan ile Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Zülküf Yılmaz da, gençleri yalnız bırakmadı.



Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" Projesi'nin 81 ilde uygulanan bir proje haline geldiğini belirterek, Erzurum'da da bu proje kapsamında önemli bir farkındalığa imza attıklarını söyledi.



Taşkesenligil, gençleri sosyal medyadan uzaklaştırıp çevre duyarlılığını artırmak için hazırladıkları "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" Projesi'nin örnek proje seçilmesinin kendilerini mutlu ettiğini vurguladı. - ERZURUM