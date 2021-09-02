Sosyal medya devi Instagram'da akış sorunu yaşanıyor

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından olan Instagram'da sorun yaşanıyor. Bazı kullanıcılar diğer sosyal ağlar üzerinden yaptıkları yorumlarda Instagram'da akış sorunu yaşadıklarını, bazıları da hikaye paylaşamadıklarını dile getirdiler. Bir grup ise Instagram'a hiç giremiyor.
Instagram'a hikaye ve gönderi eklemek isteyen bazı kullanıcılar hata ile karşılaştılar. Anlık milyonlarca kişiyi serverlarında barındıran sosyal medya devi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Sorun ABD eyaletlerinde daha yoğun yaşanırken, Türkiye'de de bazı kullanıcılar sorundan etkilendi.
Instagram hesabınıza giriş yaptığınızda yeni gönderileri ulaşamıyor ya da "çalışmayı durdurdu hatası" ile karşılaşıyorsanız bu durumda da yapmanız gereken Instagram uygulaması için ön bellek temizleme işlemini gerçekleştirmektir. Bu işlem de işe yaramaz ise uygulamayı silip yeniden yükleyebilirsiniz.
Instagram'da En Sık Yaşanan Sorunların başında gelen "500 Internal Server Error" hatası kullanıcıların Instagram'a erişim sorununa neden olmakta. Söz konusu sorunun nedeni ise genellikle sunucudan kaynaklı olabiliyor. Sorunun çözümü için bir süre bekleyip ardından yeniden giriş denenebilir.
Durduruldu hatası alıyorsanız eğer aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz:
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