Sosyal medya devi Instagram'da akış sorunu yaşanıyor

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Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından olan Instagram'da sorun yaşanıyor. Bazı kullanıcılar diğer sosyal ağlar üzerinden yaptıkları yorumlarda Instagram'da akış sorunu yaşadıklarını, bazıları da hikaye paylaşamadıklarını dile getirdiler. Bir grup ise Instagram'a hiç giremiyor.

INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Instagram'a hikaye ve gönderi eklemek isteyen bazı kullanıcılar hata ile karşılaştılar. Anlık milyonlarca kişiyi serverlarında barındıran sosyal medya devi, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Sorun ABD eyaletlerinde daha yoğun yaşanırken, Türkiye'de de bazı kullanıcılar sorundan etkilendi.

AKIŞ SORUNU

Instagram hesabınıza giriş yaptığınızda yeni gönderileri ulaşamıyor ya da "çalışmayı durdurdu hatası" ile karşılaşıyorsanız bu durumda da yapmanız gereken Instagram uygulaması için ön bellek temizleme işlemini gerçekleştirmektir. Bu işlem de işe yaramaz ise uygulamayı silip yeniden yükleyebilirsiniz.

SERVER HATASI

Instagram'da En Sık Yaşanan Sorunların başında gelen "500 Internal Server Error" hatası kullanıcıların Instagram'a erişim sorununa neden olmakta. Söz konusu sorunun nedeni ise genellikle sunucudan kaynaklı olabiliyor. Sorunun çözümü için bir süre bekleyip ardından yeniden giriş denenebilir.

INSTAGRAM DURDURULDU HATASI ÇÖZÜMÜ

Durduruldu hatası alıyorsanız eğer aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz: