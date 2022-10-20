Instagram kullanıcılarını çıldırtan hata!

Instagram kullanıcıları, bugün paylaştıkları hikayelerden aldıkları hata ile sinirlendiler. Çünkü sosyal medya devi, topluluk kurallarını ihlal etmeksizin birçok hesabın paylaştığı hikayeyi kaldırdı. Bu durumu yaşayan birden fazla Instagram kullanıcısı, aslında platformun topluluk kurallarını ihlal etmediğini ve bu konuda bir hata olduğunu düşündü. Ayrıca bazı Reddit kullanıcıları da Instagram hesaplarının herhangi bir uyarı olmaksızın kapatıldığını da paylaştı. Peki, konunun detayları neler? Habere hep birlikte göz atalım.

Sosyal medya devi Instagram çöktü mü?

Sosyal medya devi Instagram, bugün herhangi bir neden olmaksızın hata vererek bazı kullanıcılarının hikayelerini kaldırdı. Buna neden olarak da kaldırılan paylaşımların topluluk kurallarını ihlal ettiğini belirtti. Fakat hikayeleri kaldırılan kullanıcılar, içeriklerinde Instagram'ın topluluk kurallarını ihlal edecek herhangi bir görüntü olmadıklarını belirtti. Konuyla ilgili şimdilik bir açıklama yapmayan sosyal medya platformunun neden uyarı verdiği bilinmiyor.

Instagram'ın ek olarak son zamanlarda bazı hesapları uyarı vermeden sildiği de ortaya çıktı. Aynı durum üzerinden muzdarip kişiler Reddit üzerinden iletişim kurarak eski hesaplarının verilerine bile ulaşamadıklarını paylaştılar. Instagram'da ilk kez hesabı kapatılan kullanıcılar karara itiraz etme hakkına bulunuyor. Bu haklarını kullanmak isteyen kişiler, şirketten geri dönüş alamadıklarını ve daha fazla yardımcı olamayacakları dönüşünü aldılar. Sosyal medya devi, bu konuyla ilgili de henüz bir açıklama yapmadı. Fakat hesabı kapanan kullanıcılar, eski hesaplarında kalan fotoğraf ve videolarına erişmeyi bekliyor.

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Sosyal medya platformları hakkında paylaşım yapan @hammodoh1 adlı Twitter kullanıcısı, Instagram kullanıcılarının hikayeler konusunda hata yaşadığını dile getirdikten sonra ek olarak platformun çöktüğünü de paylaştı. Instagram, kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek ve yeni hesaplar çekmek için yeni özellikler getiriyor. Yapılan güncellemeler ya da test aşamalarındaki özellikler bazen kullanıcıların bu tarz hata yaşamasına neden oluyor.

Instagram, ek olarak Reels oluştururken fotoğrafları yakınlaştırma ve ayarlama özelliği üzerinde de çalışıyor. Bu sayede kullanıcılar içerik oluştururken platform içerisinde başka bir uygulamaya gerek kalmadan düzenleme yapabilecek.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin de çevrenizde bu hataları yaşayan kullanıcıları oldu mu? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.