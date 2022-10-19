TikTok'ta dilencilik skandalı: Şirket yaptırımları arttırıyor! - Son Dakika
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TikTok'ta dilencilik skandalı: Şirket yaptırımları arttırıyor!

19.10.2022 18:41
TikTok'ta dilencilik skandalı: Şirket yaptırımları arttırıyor!

Sosyal medya devi TikTok, canlı yayın üzerinden dilencilik yaparak para kazanan hesaplar için harekete geçti.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından birisi halini alan TikTok, son yıllarda başarısının yanı sıra farklı konularla da gündeme geliyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Suriyeli savaş mağduru çocukların dilencilik haberiyle gündeme gelmişti. Şirket, bu konuda hemen önlemini aldı.

TikTok, canlı yayın için minimum yaşını 16'dan 18'e yükseltti

BBC, geçtiğimiz günlerde çarpıcı bir haberle TikTok'u gündemine almıştı. Habere göre Suriyeli savaş mağdurları, çocuklar üzerinden canlı yayın açarak dilencilik yöntemiyle para kazanıyor. Duygu sömürüsü iddiasından sonra TikTok hemen harekete geçti.

TikTok'ta dilencilik skandalı: Şirket yaptırımları arttırıyor!

Şirket, haber çıkar çıkmaz dilencilik yapan ve BBC'nin işaret ettiği tüm hesapları kapattı. TikTok yaptığı açıklamada istismar amaçlı yapılan dilenciliğin topluluk kurallarını ihlal ettiğini belirtti. Ama bununla da yetinmedi. TikTok, canlı yayın için minimum yaşını 16'dan 18'e yükselterek önlemlerini arttırdı.

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4 milyara yakın indirmeyle büyük bir ivme yakalayan şirket, konunun takipçisi olmaya devam edeceğini belirtti. Beş ay boyunca BBC'nin Küresel Dezenformasyon Birimi, BBC Arabic ve BBC Eye Investigations kuzeybatı Suriye'den canlı yayın yapan 300'den fazla TikTok hesabını takip etti.

TikTok'ta dilencilik skandalı: Şirket yaptırımları arttırıyor!

BBC'nin raporunda TikTok'un canlı yayın aracılığıyla dilencilik yaptırdığı ailelerden yüzde 70'e komisyon da aldığı da belirtildi. TikTok ise raporun bu bölümüne itiraz etti ve ailelerden aslında çok az bir komisyon aldığını açıkladı. Yine şirketin, ailelere İngiliz SIM kartı da sağladığı ortaya çıktı. Çünkü TikTok algoritması, coğrafya üzerinden çalışıyor ve en yüksek değerdeki hediyelerde İngilizler tarafından sağlanıyor.

Kaynak: Shiftdelete
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Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TikTok'ta dilencilik skandalı: Şirket yaptırımları arttırıyor! - Son Dakika

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