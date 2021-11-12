Sosyal medya dolandırıcıları adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sosyal medya dolandırıcıları adliyeye sevk edildi

Operasyonlarda 1'si kadın, 1'i çocuk 16 kişi gözaltına alındı

MERSİN - Mersin'de sosyal medya hesabını hackledikleri kişilerin tanıdıklarından para isteyerek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişi, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden hesabını hackledikleri kişilerin tanıdıklarından para isteyerek dolandırıcılık yapan şahısları takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 20 şüpheliyi belirleyen ekipler, şafak operasyonu yaptı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 1'si kadın, 1'i çocuk 16 kişi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 5 harddisk, 21 cep telefonu, 263 sim kart, 7 sim kart kabı, 11 banka kartı, 2 USB bellek, 1 hafıza kartı, 25 kimlik fotokopisi, 3 ajanda, 1 bilgisayar kasası ve 3 dizüstü bilgisayar ile 3 bin 600 TL'ye el konuldu.

Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan kadın şüpheli hamile olmasından dolayı savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 kişiyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.