Sosyal medya dolandırıcıları hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika

Diyarbakır'da bir doktorun sosyal medya hesabını çalan dolandırıcılar, vaatlerle saygın ve itibar edilen doktorun arkadaşlarını dolandırdı.

Sosyal medyaların aktif kullanıldığı bu dönem, haksız kazanç elde etmek isteyen insanlar için de yeni bir fırsat kapısı haline getiren dolandırıcılar, bir internet site linkini göndererek hesabı ele geçiriyor. Ele geçirilen hesap sahibinin sevilen, tanınan, saygın ve itibar edilirliğiyle takipçilerini dolandırarak haksız kazanç elde etmeye çalışanların son mağduru bir doktor oldu. Diyarbakır'da Yardımcı Doçent Doktor Engin Ağaçkıran'ın 109 bin takipçilik sosyal medya hesabı dolandırıcıların eline geçince, takipçileri dolandırılmaya başlandı. Ağaçkıran hukuki süreç başlatarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan avukat Berat Özbilek, sürecin devam ettiğini hesabı henüz tekrardan alamadıklarını aktardı. Özbilek, "Sosyal medyaların aktif kullanıldığı bu dönem, haksız kazanç elde etmek isteyen insanlar için de yeni bir fırsat kapısı haline gelmektedir. Bahse konu şahıslar, sosyal medya üzerinden takipçi sayısı yüksek, tanınan ve bilinen kişilere bir internet sitesi linkini mesaj atmak sureti ile göndermektedirler. Bu linke tıklandığı takdirde, hesaba ve kişisel bilgilere erişim sağlamaktadırlar. Akabinde ise hesapta bulunan takipçilere çeşitli vaatler sunarak haksız kazanç elde etmeye çalışmaktadırlar. Ne yazık ki bu şahısların mağdur ettiği kişilerden biri de sosyal medya da fenomen olan müvekkilim Yardımcı Doçent Doktor Engin Ağaçkıran olmuştur. Müvekkilin 109 bin takipçi sayılı sosyal medya hesabını ele geçiren şahıslar, müvekkilin sevilen, tanınan, saygın ve itibar edilen bir doktor olmasını kullanmaktadırlar. Bu şahıslar, sanki müvekkilin kendisiymiş gibi müvekkilin takipçileri iletişime geçip, takipçilere çeşitli vaatler vermek sureti ile haksız kazanç elde etmeye çalışmaktadırlar. Müvekkil tüm çabalarına rağmen hesabın erişimini tekrardan alamamış ve hesabı hala daha bahse konu şahısların erişimindedir. Bizler gerek müvekkilin, gerek müvekkilin sosyal medyada ki takipçilerinin gerekse sosyal medya kullanıcılarının bu şahıslar tarafından mağdur edilmemesi adına savcılığa suç duyurusunda bulunduk ve hukuki süreç şu anda devam etmektedir" dedi. - DİYARBAKIR