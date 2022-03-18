SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARI ŞİMDİ DE HASTA ÇOCUKLARI KULLANIYOR... FOTOĞRAF DA VALİLİK İZNİ DE SAHTE - Son Dakika
Üye Girişi

SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARI ŞİMDİ DE HASTA ÇOCUKLARI KULLANIYOR... FOTOĞRAF DA VALİLİK İZNİ DE SAHTE

18.03.2022 11:24

SOSYAL medya dolandırıcılarının son dönemde hasta çocuk fotoğraflarıyla hayırsever insanlardan para toplamaya çalıştığı ortaya çıktı.

SOSYAL medya dolandırıcılarının son dönemde hasta çocuk fotoğraflarıyla hayırsever insanlardan para toplamaya çalıştığı ortaya çıktı. Oluşturdukları profille çocuğu hasta aile izlenimi veren dolandırıcılar, fotoğrafların yanına internetten kopyalanmış valilik belgelerini de ekleyerek inandırıcılık sağlamaya çalışıyor.

Bu acımasız dolandırıcılık yöntemi, geçtiğimiz haftalarda instagramda 'Celal_bebek' ismiyle açılan ve 6 bin 191 takipçisi olan bir profil tarafından kullanıldı. Profilde sözde 'İlknur' isimli bir kadın, çocuğunun bir yıldır solunum cihazına bağlı yaşadığını, tedavisi için 55 bin liraya ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Oysa hesapta paylaşılan fotoğraf internetten aratıldığında, Sakarya'da yaşayan Azra isimli bir bebeğe ait olduğu ortaya çıkıyor. Sözde Celal bebeğe bağış toplamak için valilikten alınan iznin ise, kanser tedavisi gören Ayşe Nur İnak isimli bir çocuk için verildiği anlaşılıyor. Dolandırıcılar hasta çocukla ilgili gönderilen mesajları ise 'Evladım yoğun bakımda' cevabıyla geçiştirip, soru gönderen hesapları engelliyor.

Hasta çocuk fotoğrafları kullanarak dolandırıcılık yapanların nasıl anlaşılabileceği konusunda DHA'ya açıklama yapan Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Uzmanı Yavuz Sultan Selim Yüksel, son zamanlarda bu yöntemin çok kullanıldığını belirterek, dolandırıcıların sadece para talep etmekle kalmayıp aynı zamanda yasal olduğu iddia edilen linklerle kredi kartı bilgilerini de ele geçirdiğini belirtti. Yüksel, "Sosyal medyada birçok hesap görüyoruz. Bu hesaplarda, valilik izinleri, ailesiyle birlikte bir bebek, iletişim ve IBAN bilgilerinin olduğu görseller paylaşılıyor. Bunlara ufak bir para gönderseniz bile toplamda milyonlarca liranın insanlardan alındığını görüyoruz" dedi.

"YEMLEME YÖNTEMİYLE DOLANDIRIYORLAR"

Bu dolandırıcılık yönteminin 'yemleme' anlamına gelen, 'fishing' olarak adlandırıldığını belirten Yüksel "Aldatmaya yönelik senaryolar oluşturuyorlar. İçerisinde yemler var. Yem nedir? Valiliğin iznin belgesinin olduğu resmi bir kampanya. O valilik izninin gerçek olup olmadığını test etmek gibi bir şansınız yok. Örneğin sizi bir linke yönlendiriyorlar. O linke tıkladığınızda size bir bankanın ya da e-devlet sistemine benzeyen sistemin, sanki valiliğin sistemiymiş gibi bir kredi kartı sayfası çıkıyor. Bu sayfaya girdiğinizde kredi kartı bilgilerinizi de ellerine geçiyor. Siz 50-100 liralık bağış yapacağım diye, samimi duygularla destek olmak istediğinizde, kredi kartı bilginiz çalınıyor. Anında hesabınızdan binlerce liralık para çekilebiliyor" dedi.

"FOTOĞRAFI İNTERNETTEN ARATMAK GEREKİR"

Bu dolandırıcılığı fark edebilmek için, paylaşılan fotoğrafların internetten aratılması gerektiğini belirten Yüksel şu uyarıları yaptı, "Bu gibi bağış kampanyalarına samimi olarak destekte bulunmak istiyorsanız, devletimizin resmi kanallardan oluşturduğu kampanyalar var. Buraların tercih edilmesi gerekiyor. Çünkü sosyal medyada bir kontrol mekanizması olmadığı için, istismara her zaman açık bir durum var. Örneğin SMA hastası bir çocuğun fotoğraflarıyla sahte hesaplar ve sahte kampanyalar oluşturabiliyorlar. Google'dan o fotoğrafları aratmak çözüm olabilir. Çocuğun ismi ve fotoğraflarını aratarak farklı isimlerle farklı fotoğraflarla servis edildiğini görebiliriz. Ancak en önemlisi hiçbir linke tıklamamalıyız. Kredi kartı bilgilerinizi hiçbir şartta göndermemiz gerekiyor."

SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARI ŞİMDİ DE HASTA ÇOCUKLARI KULLANIYOR... FOTOĞRAF DA VALİLİK İZNİ DE SAHTE
SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARI ŞİMDİ DE HASTA ÇOCUKLARI KULLANIYOR... FOTOĞRAF DA VALİLİK İZNİ DE SAHTE
SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARI ŞİMDİ DE HASTA ÇOCUKLARI KULLANIYOR... FOTOĞRAF DA VALİLİK İZNİ DE SAHTE
SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARI ŞİMDİ DE HASTA ÇOCUKLARI KULLANIYOR... FOTOĞRAF DA VALİLİK İZNİ DE SAHTE
SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARI ŞİMDİ DE HASTA ÇOCUKLARI KULLANIYOR... FOTOĞRAF DA VALİLİK İZNİ DE SAHTE
SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARI ŞİMDİ DE HASTA ÇOCUKLARI KULLANIYOR... FOTOĞRAF DA VALİLİK İZNİ DE SAHTE
SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARI ŞİMDİ DE HASTA ÇOCUKLARI KULLANIYOR... FOTOĞRAF DA VALİLİK İZNİ DE SAHTE
SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARI ŞİMDİ DE HASTA ÇOCUKLARI KULLANIYOR... FOTOĞRAF DA VALİLİK İZNİ DE SAHTE
SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARI ŞİMDİ DE HASTA ÇOCUKLARI KULLANIYOR... FOTOĞRAF DA VALİLİK İZNİ DE SAHTE
SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARI ŞİMDİ DE HASTA ÇOCUKLARI KULLANIYOR... FOTOĞRAF DA VALİLİK İZNİ DE SAHTE

YORUMLAR
500
SULTANGAZİ'DE HAREKETLİ ANLAR... ŞİMDİ DE EVİ ATEŞE VERDİ SULTANGAZİ'DE HAREKETLİ ANLAR... ŞİMDİ DE EVİ ATEŞE VERDİ Çocuklarıyla tiyatro binasına sığındılar ve bombalanmasın diye bahçeye Rusça 'çocuk' yazdılar! Çocuklarıyla tiyatro binasına sığındılar ve bombalanmasın diye bahçeye Rusça 'çocuk' yazdılar!

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARI ŞİMDİ DE HASTA ÇOCUKLARI KULLANIYOR... FOTOĞRAF DA VALİLİK İZNİ DE SAHTE - Son Dakika


Son Dakika
11:29 Galatasaray, Avrupa'dan kasasını doldurup döndü! Gelir miktarı şaşkınlık yarattı
11:15 Dolardaki yükseliş trendi sürüyor: 17,79 TL
11:15 Meğer set aşkıymış! Cem Yılmaz 21 yaş küçük sevgilisiyle kameralara yakalandı
11:11 Japonya'daki depremin ardından Toyota, 11 fabrikada üretimi geçici olarak durdurdu
11:04 Ayrıldığı kız arkadaşını, yeni erkek arkadaşıyla görünce silahını çıkardı ve ikisine de kurşun yağdırdı
11:02 Mehmet Ali Kulat son anketleri yorumladı: AK Parti hâlâ birinci ama makas çok daraldı, aşiretler Millet'e kayıyor!
10:46 Survivor'da Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal birbirine girdi! Acil durum konseyi duruma el koydu
10:45 Bugün bir destanın yazıldığı gün: 107 yıl önce bugün Çanakkale geçilmez dediler!
10:43 2019 yılında evlenmişlerdi: Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma kararı aldı, hemen soyadını değiştirdi
10:40 Marcao'ya iki dev takım talip: Hayran kaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 11:41:46. #1.13#
SON DAKİKA: SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARI ŞİMDİ DE HASTA ÇOCUKLARI KULLANIYOR... FOTOĞRAF DA VALİLİK İZNİ DE SAHTE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement