Edinilen bilgiye göre, web sitesi ve açtıkları sosyal medya hesapları aracılığıyla, maddi sıkıntı çekenlere kredi verilebileceği yönünde paylaşımlar yapıp, vatandaşlarla irtibat kurarak, kişisel bilgilerini ele geçiren ve dolandıran 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sosyal medya dolandırıcıları yakalandı - Son Dakika

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