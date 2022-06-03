Sosyal medya dolandırıcıları yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sosyal medya dolandırıcıları yakalandı

03.06.2022 22:12
Sosyal medya dolandırıcıları yakalandı

Kocaeli'de sosyal medya hesaplarından, maddi sıkıntı çeken vatandaşlara kredi verilebileceği yönündeki paylaşımlarıyla dolandırıcılık yapan 4 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'de sosyal medya hesaplarından, maddi sıkıntı çeken vatandaşlara kredi verilebileceği yönündeki paylaşımlarıyla dolandırıcılık yapan 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, web sitesi ve açtıkları sosyal medya hesapları aracılığıyla, maddi sıkıntı çekenlere kredi verilebileceği yönünde paylaşımlar yapıp, vatandaşlarla irtibat kurarak, kişisel bilgilerini ele geçiren ve dolandıran 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
TEM'de araç yangını: Kamyonetteki ahşap malzemeler küle döndü TEM'de araç yangını: Kamyonetteki ahşap malzemeler küle döndü Kocaeli'de işçi servisi ile kamyon çarpıştı Kocaeli'de işçi servisi ile kamyon çarpıştı
Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medya dolandırıcıları yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:10 Melek Mosso yerine sahne alacak Seda Sayan Isparta'ya gidemedi
22:07 AK Partili Korkmaz Karaca'nın lüks araç içinde verdiği poz tepki çekince gönderi anında kaldırıldı
21:52 Azez'e sığınan Tel Rıfatlılardan YPG/PKK'ya sert çıkış: Türkiye'nin operasyonunu destekliyoruz
20:51 Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti Roma'da evlendi
21:14 2 kaçak göçmen yüzerek Yunan adasına geçmeye çalışırken yakalandı
21:13 ABD istihbaratı Putin'in kanser tedavisi gördüğünü paylaştı
20:45 Yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları başvuruları 15-18 Haziran'da alınacak
20:11 Yunanistan'ın milletvekili Kyriakos Velopoulos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizi fırsata çevirdiğini söyledi
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine onay vermesi için 2 şart
19:35 "Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Kürtler oy verir mi? Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 22:18:32. #1.11#
SON DAKİKA: Sosyal medya dolandırıcıları yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement