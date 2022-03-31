Sosyal medya dolandırıcılarına "Hayalet-2" operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika
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Sosyal medya dolandırıcılarına "Hayalet-2" operasyonu: 8 gözaltı

31.03.2022 11:41
Sosyal medya dolandırıcılarına "Hayalet-2" operasyonu: 8 gözaltı

Konya merkezli 5 ilde, çeşitli yöntemlerle sosyal medya hesaplarını ele geçirdikten sonra yüksek kazanç vaat ederek mağdurların kimlik bilgilerini ele geçirip tehdit ve şantaj yoluyla 9 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen 8 şüpheli, düzenlenen "Hayalet-2" operasyonuyla yakalanarak...

Konya merkezli 5 ilde, çeşitli yöntemlerle sosyal medya hesaplarını ele geçirdikten sonra yüksek kazanç vaat ederek mağdurların kimlik bilgilerini ele geçirip tehdit ve şantaj yoluyla 9 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen 8 şüpheli, düzenlenen "Hayalet-2" operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı Konya'nın Kulu ilçesinde sosyal medya üzerinden tehdit ve şantaj yoluyla dolandırıcılık yapılması üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin çeşitli yöntemlerle sosyal medya hesaplarının ele geçirdikleri, şahısların arkadaş listelerinde bulunan kişilere ve sosyal medya ortamlarında mağdurlardan yüksek kazanç vaat ederek para istedikleri tespit edildi. Mağdurlardan aldıkları kimlik bilgileri ile şahısları tehdit ederek şantajda bulundukları belirlenen şüphelilerin, bu yolla mağdurları 9 milyon TL dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Kulu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kulu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya merkezli 5 ilde şüphelilere yönelik "Hayalet-2" ismi verilen eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, F.K., Y.Y., M.Ü., H.D., D.A., G.A.Ö., E.Ç., Y.Y., isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 1'i kadın 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

HAYALET-1 OPERASYONUNDA 15 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan, Kulu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 Aralık 2021 tarihinde örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işleyen, banka ve kredi kartının kötüyü kullanan, tehdit ve şantaj suçlarını işledikleri tespit edilen 22 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. Teknik ve fiziki takibin ardından yeterli delile ulaşan Konya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kulu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilere yönelik Konya merkezli 9 ilde "Hayalet-1" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 15'i sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

(Ömer Keleş/İHA)

Sosyal medya dolandırıcılarına Hayalet-2 operasyonu: 8 gözaltı
Sosyal medya dolandırıcılarına Hayalet-2 operasyonu: 8 gözaltı
Sosyal medya dolandırıcılarına Hayalet-2 operasyonu: 8 gözaltı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sosyal medya dolandırıcılarına 'Hayalet-2' operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika


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