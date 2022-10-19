Son dakika haberleri | Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 2 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 2 tutuklama

19.10.2022 08:56

Son dakika haber: Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 2 tutuklamaVAN Van'da sosyal medya platformları üzerinden piyasa değerinin altında ürün sattığı yönünde paylaşımlar yaparak ödeme almasına rağmen herhangi bir ürün veya hizmette bulunmayan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 2 tutuklama

VAN Van'da sosyal medya platformları üzerinden piyasa değerinin altında ürün sattığı yönünde paylaşımlar yaparak ödeme almasına rağmen herhangi bir ürün veya hizmette bulunmayan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle "Nitelikli Dolandırıcılık (TCK.158/1-f)" suçu çerçevesinde çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Sosyal medya platformları üzerinden piyasa değerinin altında ürün sattığı yönünde (telefon, bilgisayar, elektronik eşya vb.) paylaşımlar yaparak ödeme almasına rağmen herhangi bir ürün veya hizmette bulunmayan şahısların, ilimiz genelinde 17 farklı dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdiği ve bu eylemler neticesinde 42 bin 400 TL maddi menfaat elde ettiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili Van merkezli 2 ayrı ilde başlatılan eş zamanlı operasyonda, nitelikli dolandırıcılık suçundan 42 farklı dosyadan aranma kaydı bulunan 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldıkları adli makamlarca 2 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

YORUMLAR
500
Van haberi: Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi ihale aşamasına geldi Van haberi: Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi ihale aşamasına geldi Van haberi: Van'da 16 yaşındaki şehit Osman Akbaş için kütüphane oluşturuldu Van haberi: Van'da 16 yaşındaki şehit Osman Akbaş için kütüphane oluşturuldu Van haberleri: Özalp'te 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı Van haberleri: Özalp'te 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 2 tutuklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:53 Galatasaray Başkanı Özbek'ten TFF Başkanı Büyükekşi'ye çağrı: MHK Başkan Yardımcısı Murat Ilgaz'ı görevden alın
11:48 Galatasaray'ın Yusuf Demir ısrarı sürüyor! TFF'ye resmi başvuru yapılacak
11:48 Acun Ilıcalı'nın 371 milyonluk süper lüks teknesine verdiği ismin sırrı çözüldü
11:29 Ayça Ayşin Turan ile ilişkisini noktalayan Alp Navruz, ihanet iddialarını yalanladı: Bu söylentiler saygısızlık ötesi bir boyuta ulaşmıştır
11:18 Antalya'da Noel Baba figürüne ilham veren St. Nicholas'ın mezarı ortaya çıktı! Dünya çapındaki arkeologlar, inceleme yapmak için Türkiye'ye geliyor
11:17 İYİ Parti lideri Akşener kürsüye kafasında baretle çıktı! Acılı aileler için kurmaylarına talimatı verdi
11:04 Yeşim Salkım: Meral Akşener'i kadın olduğu için yakın buluyor ve destekliyorum
11:01 Insagram'ın yeni özelliği kullanıcılara 2000'li yılların başlarını hatırlatacak
10:48 Güne yatay seyirle başlayan dolar 18,59 liradan alıcı buluyor
10:40 Türkiye'nin balistik füzesi Yunanistan'ı korkuttu: Derin endişe duyuyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 12:01:02. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 2 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement