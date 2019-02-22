Son Dakika Haberleri: Sosyal Medya Dolandırıcısı Tutuklandı

Sosyal Medya Dolandırıcısı Tutuklandı

1 saat önce

IĞDIR'da, sosyal medyadan kendini büyücü olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen M.Ç., tutuklandı.

Sosyal Medya Dolandırıcısı Tutuklandı, System.String[]
IĞDIR'da, sosyal medyadan kendini büyücü olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen  M.Ç., tutuklandı.

Iğdır'da sosyal medyada kendini büyücü olarak tanıtarak bazı kişileri 30 bin TL dolandırdığı belirlenen M.Ç.'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ç.'nin iddiaya göre büyü yaparak vatandaşlardan kendi adına bankalarda açtığı hesaplara 30 bin TL para aktardığını belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan M.Ç., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

- Iğdır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:49 Kaynak: DHA

Iğdır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Turabi, Kendisini Tehdit Eden Survivor Panaroma Ekibini Topa Tuttu Selin Ciğerci, İsim Vermeden Yerden Yere Vurdu!

Emmanuel Emenike'den Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisi Paylaşımı Martin Skrtel Milli Takımı Bıraktığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 21:53:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sosyal Medya Dolandırıcısı Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]