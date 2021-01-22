Sosyal medya dolandırıcısını jandarma timleri yakaladı - Son Dakika

Sosyal medya dolandırıcısını jandarma timleri yakaladı

22.01.2021 22:53

Sosyal medya dolandırıcısını jandarma timleri yakaladı Sosyal medyadan ortamında alışveriş vaadiyle dolandırıcılık yapan bir kişi tutuklandı Kahramanmaraş'ta internetten gördüğü iki adet römorku satın alma vaadiyle dolandırıcılık yapan ve jandarma timleri tarafından yakalanan bir kişi tutuklandı.

Sosyal medya dolandırıcısını jandarma timleri yakaladı

Sosyal medyadan ortamında alışveriş vaadiyle dolandırıcılık yapan bir kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta internetten gördüğü iki adet römorku satın alma vaadiyle dolandırıcılık yapan ve jandarma timleri tarafından yakalanan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat İlçesi Kürtül Mahallesi'nde meydana geldi. Kürtül Mahallesi'nde ikamet eden D.O.(49), kendisine ait 2 adet römorkunu sosyal medya üzerinden satışa çıkardı. Sosyal medyadaki satış ilanını gören ve kendisini M.M.U. olarak tanıtan kişi römorkların sahibi D.O. ile konuştuktan sonra 19 bin 600 liraya anlaştı.

'Aynı yöntem ve aynı banka dekontu'

Daha sonra römorkların sahibine EFT ile parayı yatırdığını ve hafta sonu olması nedeniyle parasını Pazartesi günü paranın hesabına yatacağını söyleyen M.U.U, römorkları aldırmak için bir çekici yollayacağını söyleyerek telefonu kapattı. Aynı gün Kahramanmaraş ilinde çekici işi yapan M.Y. eve giderek römorkları yükledikten sonra oradan ayrıldı. Pazartesi günü paranın hesabında olmadığını fark eden römorkların sahibi D.O, kendisini arayan M.M.U'yu telefonla aramasına rağmen ulaşamadı.

'JASAT timleri yakaladı'

Dolandırıldığını anlayan römorkların sahibi D.O, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Kavlaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ve Kahramanmaraş 1 ve 2'nci Jandarma Dedektifleri timleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan araştırmada para gönderildiği iddia edilen dekontun sahte olduğu, daha önceden bu şekilde meydana gelen dolandırıcılık olayları yaptığı tespit edildi.

Römorkları götüren kişiye ulaşan jandarma ekipleri, römorkları teslim ettiği kişiyi Osmaniye'de yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinde de bir miktar para çıkan ve gerçek kimliği M.İ. olduğu belirlenen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Sosyal medya dolandırıcısını jandarma timleri yakaladı
Sosyal medya dolandırıcısını jandarma timleri yakaladı
Sosyal medya dolandırıcısını jandarma timleri yakaladı
Sosyal medya dolandırıcısını jandarma timleri yakaladı

Dolandırıcılık, Kahramanmaraş, Jandarma, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medya dolandırıcısını jandarma timleri yakaladı - Son Dakika


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