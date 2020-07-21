Sosyal medya düzenlemesi hazır - Son Dakika

Sanal ortamda küfür eden, hakaret eden tespit edilecek; Sosyal medya kuruluşları Türkiye'de ofis açacak. Mağdur vatandaş doğrudan başvurup içeriğin kaldırılmasını isteyebilecek.

Bu düzenlemeler Ak Parti'nin hazırladığı sosyal medya teklifinden. Ak Parti grup yöneticileri sosyal medya teklifi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yaptı; Teklifin meclis tatile girmeden önce yasalaştırılması kararlaştırıldı.

11 maddeden oluşan teklif MHP'ye sunuldu. Teklifin bugün de TBMM'ye sunulması bekleniyor.

Teklifin hedefi, sosyal medyada nefret söylemi, sahte haber, hakaret, tehdit, ve yasa dışı içeriklerle mücadele. Teklife göre, günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıları, en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek. Temsilci, ilgili sosyal ağa dair tebligat, bildirim ve tebliğleri yerine getirecek.

Sosyal ağ sağlayıcı, içerik şikayetlerine 24 ya da en geç 48 saat içerisinde yanıt vermek zorunda olacak. Aksi halde para cezası uygulanacak. Teklifle, sosyal ağ sağlayıcıları yayınladıkları içerik konusunda sorumlu hale gelecek. Katalog suçlarla ilgili paylaşımlarda, bu hesapları kullanan kişilerin tespiti için ofislerden mahkeme yoluyla IP numaraları istenecek.

Düzenlemenin Meclis tatile girmeden yasalaşması bekleniyor.

(İHA)