Sosyal Medya Düzenlemesinin Haziranda TBMM'ye Sunulması Bekleniyor - Son Dakika
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Sosyal Medya Düzenlemesinin Haziranda TBMM'ye Sunulması Bekleniyor

29.04.2022 13:26
Sosyal Medya Düzenlemesinin Haziranda TBMM'ye Sunulması Bekleniyor

Kamuoyunda sosyal medya düzenlemesi olarak bilenen kanun teklifinin haziran ayında TBMM’ye sunulması bekleniyor. 69 maddelik taslak metinde önemli düzenlemeler yer alıyor.

Kamuoyunda sosyal medya düzenlemesi olarak bilenen kanun teklifinin haziran ayında TBMM'ye sunulması bekleniyor. 69 maddelik taslak metinde önemli düzenlemeler yer alıyor.

Kamuoyunda "sosyal medya düzenlemesi" olarak adlandırılan kanun teklifi taslağında son değişiklikler yapılıyor. AKP tarafından hazırlanan 69 maddelik taslak metin, MHP'ye sunuldu. Teklifin haziran ayında TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Kanun teklifin başlığının 'Dijital Hizmetler Yasası' olabileceği öğrenildi.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın aktardığına göre; Avrupa Birliği'nin kabul ettiği dijital hizmetler yasası, bu kanun teklifinin ana çerçevesini oluşturacak. 'Gerçek hayatta suç olan internet ortamında da suç olması' temel ilke olacak. Bu bağlamda teklifte ekstra hapis cezası öngörülmeyecek.

'Yalan ya da dezenformasyon' içeren haberleri, mahkemeler tespit edecek. İnternet haber siteleriyle ilgili de 'internet medya kanunu' getirilecek. Basın İlan Kurumu, internet medyasına da ilan verecek. İnternet haber sitelerindeki basın çalışanları da gazeteci olarak kabul edilecek ve sarı basın kartı alabilecekler. Bu kriterleri de Basın İlan Kurumu belirleyecek.

Teklifle kamuoyu araştırması yapanlar için de düzenleme getirilecek.

Özellikle çocuk istismarına yönelik taciz, çocuk pornosu gibi katalog suçlar içinde bulunan bu ifadeler ağ sağlayıcılarının algoritmalarına girmesi sağlanacak. Algoritmaya girdikten sonra bu kelimelerin geçtiği cümleler bu platformlarda yayınlanamayacak.

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Kaynak: ANKA

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