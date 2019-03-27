Son Dakika Haberleri: Sosyal medya evde kutlama devrini bitiriyor!

Sosyal medya evde kutlama devrini bitiriyor!

18 dakika önce

Kutlama organizasyonları, ev ve restoranlardan temalı mekanlara doğru kayıyor.

Sosyal medya evde kutlama devrini bitiriyor!, System.String[]
Kutlama organizasyonları, ev ve restoranlardan temalı mekanlara doğru kayıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:42 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 2 Milyon Dolarlık Hibe Merkez Bankasının Hamleleri Sonrası Dolar Düşüşe Geçti Yayın Hayatına Ara Veren Flash TV'de Toplu İşten Çıkarmalar Başladı! Fatih Portakal, 31 Mart Seçimlerinde Oy Vermeyeceği Partiyi Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 14:00:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sosyal medya evde kutlama devrini bitiriyor!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]