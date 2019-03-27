Sosyal medya evde kutlama devrini bitiriyor!
18 dakika önce
Kutlama organizasyonları, ev ve restoranlardan temalı mekanlara doğru kayıyor.
Kutlama organizasyonları, ev ve restoranlardan temalı mekanlara doğru kayıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:42
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 2 Milyon Dolarlık Hibe
Merkez Bankasının Hamleleri Sonrası Dolar Düşüşe Geçti
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