Sosyal medya fenomeni adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi adliyeye sevk edildi. Yasa dışı şekilde maymun besleyen sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, adliyeye sevk oldu.

Evinde yasa dışı şekilde maymun besleyen sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, polis ekipleri tarafından dün Sarıyer'deki evinde gözaltına alındı. İzgi Çağlayan polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Meriç İzgi gazetecilerin soruları üzerine, "Gerekli açıklamayı YouTube kanalında yapacağım, yalan haber yapmayın. Kazancım falan yok, sevgi ile alakalı bir şey" dedi.

(İHA)