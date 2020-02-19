Sosyal medya fenomeni 'Ares' yaşamını yitirdi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal medya fenomeni 'Ares' yaşamını yitirdi (2) - Son Dakika

Sosyal medya fenomeni 'Ares' yaşamını yitirdi (2)

7 saat önce

DİYARBAKIR'DA DEFNEDİLECEKAntalya'da, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde bu sabah yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in cenazesi, ailesi tarafından morgdan alındı.

Sosyal medya fenomeni 'Ares' yaşamını yitirdi (2), System.String[]

DİYARBAKIR'DA DEFNEDİLECEK

Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde bu sabah yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in cenazesi, ailesi tarafından morgdan alındı. Şehmuz Özdemir'in, yarın Diyarbakır'ın Yeniköy ilçesinde toprağa verileceği kaydedildi.


Akdeniz Üniversitesi, Diyarbakır, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:58 Kaynak: DHA
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