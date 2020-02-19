Sosyal medya fenomeni 'Ares' yaşamını yitirdi (2) - Son Dakika

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Sosyal medya fenomeni 'Ares' yaşamını yitirdi (2)
7 saat önce
DİYARBAKIR'DA DEFNEDİLECEKAntalya'da, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde bu sabah yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in cenazesi, ailesi tarafından morgdan alındı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:58 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'DA DEFNEDİLECEK
Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde bu sabah yaşamını yitiren sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in cenazesi, ailesi tarafından morgdan alındı. Şehmuz Özdemir'in, yarın Diyarbakır'ın Yeniköy ilçesinde toprağa verileceği kaydedildi.
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