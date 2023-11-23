Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, ruhsatsız silah bulundurma suçundan gözaltına alındı

Ruhsatsız silah bulundurma suçundan dün gözaltına alınan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Banu Parlak serbest bırakıldı. Basın mensuplarının kendisini beklediğini bilen Parlak, adliyeden koşarak uzaklaştı.

İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST KALDI

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, silah ile çektiği bir videonun ardından 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan gözaltına alındı. Parlak'ın evinde yapılan aramada da ruhsatsız tabanca bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adalet Sarayı'na getirilen Parlak ilk olarak savcıya ifadesini verdi. Savcılık, Parlak'ı adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Serbest bırakılan Parlak adliyeden koşarak uzaklaştı.

EVİNDE SİLAH VE MERMİ BULUNDU

Haftalardır Engin ile Dilan Polat'la davalık olmasıyla gündeme gelen güzellik merkezi sahibi ve fenomen Banu Parlak, dün sosyal medya hesabından silah paylaşımları yapmasından dolayı gözaltına alındı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan Parlak'ın evinde yapılan aramada ruhsatsız Glock marka tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Banu Parlak geçtiğimiz günlerde de bir kooperatifle ilgili usulsüzlük nedeniyle gözaltına alınmış ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili Instagram'dan videolu açıklama yapan Banu Parlak, "Hakkımda çıkan haberleri görüyorum ve hayretle izliyorum. Tutuklama veya gözaltı yok. Sadece yoğunluktan dolayı unuttuğum bir ifadem vardı onu verdim. Asla söylenildiği gibi bir şey yoktur, ifademi verdim ve evime gidiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

BANU PARLAK VE POLAT AİLESİ ARASINDA NE OLMUŞTU?

Banu Parlak, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada 2 yıldır husumetli olduğu Engin-Dilan Polat çifti tarafından öldürülmeye çalışıldığını bunun için tetikçi tutulduğunu iddia ederek "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır" demişti. Çiftten şikayetçi olan Parlak'ın olayların ardından Bahçeşehir'de bulunan güzellik merkezine iki kez silahlı saldırı düzenlenmişti. Kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 5 Ekim günü düzenlenen operasyon ile 5 şüpheli tutuklanmıştı.

POLAT ÇİFTİ BANU PARLAK DAVASINDA DA TUTUKLANDI

Tutuklu Dilan Polat-Engin Polat çifti ile Sezgin Polat, şarkıcı Banu Parlak'ın Bahçeşehir'deki güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde önceki gün azmettirici olarak ifade vermiş ve işlemlerin ardından 'Silahlı saldırıya azmettirme' suçundan tutuklanmıştı.

Banu Parlak, husumetli olduğu Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanması sonrası, sevincinden dans ettiği bir video yayınlamıştı.