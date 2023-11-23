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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, silahlı paylaşımları nedeniyle adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, silahlı paylaşımları nedeniyle adliyeye sevk edildi

İstanbul'da silahlı paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Banu Parlak, adliye sevk edildi. Parlak, ifadesinde tehdit aldığı gerekçesiyle silah bulundurduğunu söyledi.

23.11.2023 - 11:16,
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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, silah paylaşımları yaptığı gerekçesiyle dün polis tarafından gözaltına alınmış, evinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti. İfadesinde tehdit edildiği gerekçesiyle silah bulundurduğunu söyleyen Parlak, adliyeye sevk edildi.

SORULARA CEVAP VERMEDİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Parlak, geceyi nezarethanede geçirdi. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alınan Parlak'ın tehdit aldığı gerekçesiyle silah bulundurduğunu söylediği öğrenildi. Parlak işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Fenomen Parlak, emniyet çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Gözaltına alınan Banu Parlak adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan Banu Parlak adliyeye sevk edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, silahlı paylaşımları nedeniyle adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, silahlı paylaşımları nedeniyle adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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