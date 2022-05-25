Sosyal medya fenomeni bir anda tanımadığı kişiler tarafından darp edildi! "Neden vurdunuz?" diye sorduğunda "birine benzettik" cevabını aldı... - Son Dakika
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Sosyal medya fenomeni bir anda tanımadığı kişiler tarafından darp edildi! "Neden vurdunuz?" diye sorduğunda "birine benzettik" cevabını aldı...

25.05.2022 15:26

Sosyal medya platformları üzerinden oyun videoları paylaşan fenomen Anıl Atacık, Silivri'de oturduğu bir kafede tanımadığı kişiler tarafından darp edildi. Saldırganlara, "Neden bana vurdunuz?" diye soran fenomen, "Birine benzettik" cevabını aldı. Yaşanan bu trajikomik anlar kameraya yansıdı.

20 Mayıs Cuma günü Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde bulunan bir kafede arkadaşı ile beraber oturan Anıl Atacık'ın yanına tanımadığı 2 kişi oturdu.

2 KİŞİ BİR OLUP DÖVDÜLER

Saldırganlardan biri, oturduktan hemen sonra Anıl Atacık'ın bacağına yumrukla vurdu. Ne olduğunu anlayamayan Atacık, tepki göstermek için ayağa kalkmaya çalıştığı sırada diğer saldırgan çenesine yumruk attı. Ortalık bir anda karışırken, 2 saldırgan aynı anda genç fenomeni darbetmeye başladı.

"BİRİNE BENZETTİK"

Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile saldırganlar ve Anıl Atacık dışarı çıkarıldı. Atacık "Bana neden vurdunuz? diye sorarken, saldırgan, "Birine benzettik" diye cevap verdi. Atacık, darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek, saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin çalışması üzerine 2 saldırgan da yakalanarak ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

"BİRİNE BENZETTİK DEDİ"

Tanımadığı kişilerce darbedilen fenomen Anıl Atacık, "Ben Silivri'nin göbeğinde olan bir kafede oturuyordum. Bir anda biri bacağıma sert bir şekilde vurdu. Diğeri ise yumruk attı ve beni orada darbetmeye başladılar. Bunlar ağabey - kardeş zaten. İkisinden de Silivri Polis Merkezine giderek şikayetçi oldum. Ben darbedildikten sonra sordum "Neden darbettiniz?" diye, onlar da "Birine benzettik" dedi. Ömer Çelik tarafından çeneme vurulduğunda 1 santimetrelik yara oluştu" dedi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere, arkadaşı ile oturan Atacık'ın, 2 saldırgan tarafından darbedildiği anlar yansıdı.

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Kaynak: DHA

Mayıs, Polis, Cuma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medya fenomeni bir anda tanımadığı kişiler tarafından darp edildi! 'Neden vurdunuz?' diye sorduğunda 'birine benzettik' cevabını aldı... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medya fenomeni bir anda tanımadığı kişiler tarafından darp edildi! "Neden vurdunuz?" diye sorduğunda "birine benzettik" cevabını aldı... - Son Dakika
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