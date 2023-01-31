Sosyal medya fenomeni Cansu Tekin kimdir? - Son Dakika
Üye Girişi

Sosyal medya fenomeni Cansu Tekin kimdir?

31.01.2023 14:35
Sosyal medya fenomeni Cansu Tekin kimdir?

Instagram'ın son dönemde en çok dikkat çeken isimlerinden Cansu Tekin'in hayatı merak konusu. Güzelliğiyle dikkat çeken ünlü fenomen nerede doğdu, hangi eğitimleri aldı, ilgi alanları neler? Detaylar haberimizde.

Sosyal medya fenomeni Cansu Tekin, son dönemde internette hayatı en çok araştırılan isimlerden. Tekin, 30 Kasım 2000 tarihinde İstanbul- Fatih'te dünyaya geldi. Sevim-Çetin Tekin çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Cansu Tekin'in Can adında bir abisi var.

TENİSTE ÖDÜLLERİ VAR

80. Yıl İlköğretim Okulu ve Sebahattin Zaim Ortaokulu'nun ardından beş farklı lisede okuyan Cansu Tekin, Bil Koleji'nden mezun oldu. Lise döneminde şiir yazmaya merak saran Tekin, bir dönem de spora yöneldi, tenis ve badminton oynamaya başladı. Genç kadın bu spor dallarında çeşitli organizasyonlarda ödül de kazandı.

SOSYAL MEDYAYLA BİRLİKTE ANKSİYETE BAŞLADI

2019 yılında 13 günlük kısa bir iş deneyimi yaşayan Cansu Tekin, 2020'den bu yana sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Geniş bir takipçi kitlesine ulaşmasıyla birlikte anksiyete de yaşamaya başladığını söyleyen Tekin, "Sosyal medyaya başladığımdan beri anksiyete gibi bir illet bulaştı bana. Kurtulması çok zor bir psikolojik rahatsızlık. Hayatta insanın sağlığından daha değerli hiçbir şey yok. Takipçilerime mesajım, hiçbir şeyi takmayın, günlerinizi güzel ve dolu yaşayın" diyor.

DELİ DOLU VE ÖZGÜR RUHLU

Cansu Tekin, takipçilerinin merak ettiği diğer konulara ise şöyle açıklık getiriyor: "Yay burcuyum. Çok deli dolu ve özgür ruhluyum. Kısıtlanmaktan hoşlanmam. Aile kavramını seviyorum. Aileme çok değer veriyorum ama yalnız yaşama taraftarıyım. 3 senedir de ailemden ayrı yaşıyorum."

YORUMLAR
500

Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Sosyal medya fenomeni Cansu Tekin kimdir? - Son Dakika


Son Dakika
16:57 Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Oosterwolde de gelir gelmez İstanbul trafiğinden nasibini aldı: Çılgınca
16:51 Son Dakika: TBMM Hazırlık Komisyonu'ndan, CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında dokunulmazlığın kaldırılması kararı
16:49 Yeni transfer Oosterwolde'nin gelir gelmez canı sıkıldı! Maça giderken gördüğüne inanamadı
16:35 Son Dakika: TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı
16:25 Bir döneme damga vuran efsane efsane güreşçi Hulk Hogan'dan hayranlarını üzen haber
16:13 6'lı Masa'nın mutabakat metninin dışına çıkan isim duruma açıklık getirdi: Sözleşmede geri döneceğimiz yazıyor zaten
15:59 İstanbul'da bir evde anne ve iki çocuğu ölü bulundu! Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor
16:08 Bir döneme damgasını vurmuştu! Efsane güreşçi Hulk Hogan'dan hayranlarını yıkan haber
15:58 Mutabakat metninin dışına çıkarak İstanbul Sözleşmesi'ni anan İYİ Partili Özlale: Kendi irademle vurgulamak istedim
15:58 Evrim Alasya, Kızılcık Şerbeti'nin setinde olay çıkardığı iddiasını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2023 17:03:57. #1.11#
SON DAKİKA: Sosyal medya fenomeni Cansu Tekin kimdir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement