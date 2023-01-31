Sosyal medya fenomeni Cansu Tekin kimdir?

Sosyal medya fenomeni Cansu Tekin, son dönemde internette hayatı en çok araştırılan isimlerden. Tekin, 30 Kasım 2000 tarihinde İstanbul- Fatih'te dünyaya geldi. Sevim-Çetin Tekin çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Cansu Tekin'in Can adında bir abisi var.

TENİSTE ÖDÜLLERİ VAR

80. Yıl İlköğretim Okulu ve Sebahattin Zaim Ortaokulu'nun ardından beş farklı lisede okuyan Cansu Tekin, Bil Koleji'nden mezun oldu. Lise döneminde şiir yazmaya merak saran Tekin, bir dönem de spora yöneldi, tenis ve badminton oynamaya başladı. Genç kadın bu spor dallarında çeşitli organizasyonlarda ödül de kazandı.

SOSYAL MEDYAYLA BİRLİKTE ANKSİYETE BAŞLADI

2019 yılında 13 günlük kısa bir iş deneyimi yaşayan Cansu Tekin, 2020'den bu yana sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Geniş bir takipçi kitlesine ulaşmasıyla birlikte anksiyete de yaşamaya başladığını söyleyen Tekin, "Sosyal medyaya başladığımdan beri anksiyete gibi bir illet bulaştı bana. Kurtulması çok zor bir psikolojik rahatsızlık. Hayatta insanın sağlığından daha değerli hiçbir şey yok. Takipçilerime mesajım, hiçbir şeyi takmayın, günlerinizi güzel ve dolu yaşayın" diyor.

DELİ DOLU VE ÖZGÜR RUHLU

Cansu Tekin, takipçilerinin merak ettiği diğer konulara ise şöyle açıklık getiriyor: "Yay burcuyum. Çok deli dolu ve özgür ruhluyum. Kısıtlanmaktan hoşlanmam. Aile kavramını seviyorum. Aileme çok değer veriyorum ama yalnız yaşama taraftarıyım. 3 senedir de ailemden ayrı yaşıyorum."