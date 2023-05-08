Sosyal medya fenomeni ve sanatçı Cihan Emre Erdoğan'a bir grup saldırıda bulundu! Önce dövdüler sonra 20 bin TL'sini gasp ettiler - Son Dakika
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Sosyal medya fenomeni ve sanatçı Cihan Emre Erdoğan'a bir grup saldırıda bulundu! Önce dövdüler sonra 20 bin TL'sini gasp ettiler

08.05.2023 11:23

Beşiktaş'ta yaşanan olayda bir işletmede konser veren sosyal medya fenomeni ve sanatçı Cihan Emre, çıkışta otoparka gittiği esnada bir grup tarafından saldırıya uğradı. Yumrukların havada uçuştuğu olayda genç fenomen yerde de tekmelenerek 20 bin lirası gasp edildi. Saldırı anları kameralara yansırken, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan 3 saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25 yaşındaki sosyal medya fenomeni ve sanatçı Cihan Emre Erdoğan, önceki akşam Beşiktaş'taki bir işletmede konser verdi. Konserin ardından arkadaşlarıyla beraber alandan çıkan genç fenomen, otoparktaki aracına doğru yöneldi. O esnada fenomeni takip eden bir grup, ona laf atarak küfür ettikten saldırmaya başladı. Yumrukların havada uçuştuğu olayda, yere düşürülen genç fenomen defalarca tekmelendi. Yaşananlar ise kameralara anbean yansırken, saldırganlar fenomenin konserden kazandığı 20 bin lirasını da gasp ederek hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

"5-6 KİŞİ GELİP VURUP BİR ŞEY SÖYLEMEDEN GİTTİ"

Olayla ilgili konuşan bir esnaf, "Sanatçı arkadaş arabasını almak için buraya otoparka geldi. Aşağıdan 5-6 kişi üstüne doğru geldi burada çocuğa vurdular. Daha sonra 2-3 kişi yukarı doğru 2-3 kişi aşağı doğru kaçıp dağıldılar. Çocukta arabasına bindi gitti. Yüzünde bir darbe yoktu kan görünmüyordu ama bayağı vurdular. Hiçbir şey konuşmayıp bir şey söylemeden vurup gittiler. Vuranların kim olduğunu bilmiyorum 5-6 kişi vurup gitti. Polis sonradan gelip kamera görüntülerini aldı devamını bilmiyorum" dedi.

Fenomen şarkıcı Cihan Emre Erdoğan'a saldırı! Önce dövüp sonra 20 bin TL'sini gasp ettiler

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Olayın ardından darp raporu alan genç fenomenin şikayeti üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çalışma başlattı. Genç fenomenin ifadesine başvuran polis çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganların Muhammet Coşkun Y., Mahsun S. ve İlhami K. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri, 3 şahsı evinde kıskıvrak yakaladı.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar, ifadelerinin alınması sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 3 saldırgan, "kasten yaralama" ve "gasp" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fenomen şarkıcı Cihan Emre Erdoğan'a saldırı! Önce dövüp sonra 20 bin TL'sini gasp ettiler
Fenomen şarkıcı Cihan Emre Erdoğan'a saldırı! Önce dövüp sonra 20 bin TL'sini gasp ettiler
Fenomen şarkıcı Cihan Emre Erdoğan'a saldırı! Önce dövüp sonra 20 bin TL'sini gasp ettiler
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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SON DAKİKA: Sosyal medya fenomeni ve sanatçı Cihan Emre Erdoğan'a bir grup saldırıda bulundu! Önce dövdüler sonra 20 bin TL'sini gasp ettiler - Son Dakika
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