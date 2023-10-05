Danla Bilic, yeni aşkını rapçi Çakal ile dudak dudağa

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Kubilay Aka'dan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Fenomen, gönlünü Çakal adıyla tanınan rapçi Emirhan Çakal'a kaptırdı. Dün yeni yaşını kutlayan fenomen, rapçi aşkıyla dudak dudağa poz verdi.

"DİĞER YARIM"

Danla Bilic, dün akşam yeni yaşını yakın arkadaşlarının katıldığı bir partiyle kutladı. Sevgilisini yalnız bırakmayan Çakal ise Danla Bilic ile çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınlayarak "İyi doğdun" notunu yazdı. Sevgilisinin paylaşımını kendi hesabından yayınlayan Bilic ise "Teşekkür ederim diğer yarım" ifadelerini kullandı. Çift partinin ilerleyen dakikalarında da dudak dudağa poz vererek hesaplarından yayınladı.