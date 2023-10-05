Danla Bilic, yeni aşkını rapçi Çakal ile dudak dudağa - Son Dakika

Danla Bilic, yeni aşkını rapçi Çakal ile dudak dudağa

Danla Bilic, yeni aşkını rapçi Çakal ile dudak dudağa
Son Güncelleme: 05.10.2023 10:57

Son olarak oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşayan fenomen Danla Bilic, şimdi de gönlünü rapçi Çakal'a kaptırdı. Dün akşam doğum gününü kutlayan Bilic, sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi.

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Kubilay Aka'dan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Fenomen, gönlünü Çakal adıyla tanınan rapçi Emirhan Çakal'a kaptırdı. Dün yeni yaşını kutlayan fenomen, rapçi aşkıyla dudak dudağa poz verdi.

"DİĞER YARIM"

Danla Bilic, dün akşam yeni yaşını yakın arkadaşlarının katıldığı bir partiyle kutladı. Sevgilisini yalnız bırakmayan Çakal ise Danla Bilic ile çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınlayarak "İyi doğdun" notunu yazdı. Sevgilisinin paylaşımını kendi hesabından yayınlayan Bilic ise "Teşekkür ederim diğer yarım" ifadelerini kullandı. Çift partinin ilerleyen dakikalarında da dudak dudağa poz vererek hesaplarından yayınladı.

Sosyal Medya Fenomeni Danla Bilic, Yeni Aşkını Açıkladı: Rapçi Emirhan Çakal
Sosyal Medya Fenomeni Danla Bilic, Yeni Aşkını Açıkladı: Rapçi Emirhan Çakal
Sosyal Medya Fenomeni Danla Bilic, Yeni Aşkını Açıkladı: Rapçi Emirhan Çakal
Sosyal Medya Fenomeni Danla Bilic, Yeni Aşkını Açıkladı: Rapçi Emirhan Çakal
Sosyal Medya Fenomeni Danla Bilic, Yeni Aşkını Açıkladı: Rapçi Emirhan Çakal
Sosyal Medya Fenomeni Danla Bilic, Yeni Aşkını Açıkladı: Rapçi Emirhan Çakal
Sosyal Medya Fenomeni Danla Bilic, Yeni Aşkını Açıkladı: Rapçi Emirhan Çakal
Sosyal Medya Fenomeni Danla Bilic, Yeni Aşkını Açıkladı: Rapçi Emirhan Çakal

Danla Bilic, Sosyal Medya, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sosyal Medya Danla Bilic, yeni aşkını rapçi Çakal ile dudak dudağa - Son Dakika


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SON DAKİKA: Danla Bilic, yeni aşkını rapçi Çakal ile dudak dudağa - Son Dakika
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