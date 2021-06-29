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Sosyal medya fenomeni Destina, sevgilisiyle uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika

Sosyal medya fenomeni Destina, sevgilisiyle uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

29.06.2021 07:36
Sosyal medya fenomeni Destina, sevgilisiyle uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti, System.String[]

Sosyal medya fenomeni Destina Masal Güler, erkek arkadaşı Halil Mert'le birlikte pompalı tüfekle uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Mert, Kemal Çalık'ın kendilerine ateş açtığını iddia etti. Çalık tutuklandı.

Ankara'da yaşayan sosyal medya fenomeni Destina Masal Güler (31), 4 aydır kaportacı Halil Mert'le birlikteydi. Çift 13 Mayıs günü Halil Mert'in Mamak'taki evinin bahçesinde otururken, bir otomobilden üzerlerine pompalı av tüfeğiyle 3 el ateş açıldı. Başından ve boynundan vurulan Güler hayatını kaybetti, Halil Mert ise hafif yaralı olarak kurtuldu.

"DESTİNA'NIN ÜZERİNE KAPANDIM AMA ÖLDÜ"

Halil Mert jandarmada verdiği ifadede, "Kemal Çalık'la o gün uyuşturucu sattığı için kavga etmiştik. Kemal beni darp etti, arkadaşı ise sol kolumdan ve belimden bıçakladı. İkisinden de şikâyetçi olmadım. Birkaç saat sonra beyaz renk bir araçtan bize ateş açtılar. Arabadaki kişi Kemal Çalık'tı. Destina fazla yara almasın diye üzerine kapandım ama öldü. Çalık da kaçtı" dedi.

"DESTİNA BANA VURMADI AMA ALAY ETTİ"

Jandarmaya teslim olan Kemal Çalık, saldırıdan bilgisi olmadığını iddia ederek kendisini şöyle savundu: "Halil Mert ve 4 arkadaşı bana ve arkadaşlarıma saldırdı. Beni bir araca bindirip evlerine götürdüler. Köpeklerini bana doğru kışkırtıp arada kafama yumruk attılar. Destina Masal Güler de yanlarındaydı. O vurmadı ama benimle alay etti. Fırsatını bulup yanlarından kaçtım. Köpekleri peşimden koşup bacağımdan ısırdı. Parkta otururken babam aradı. Jandarmanın beni aradığını söyleyince buraya geldim."

CİNAYET ALETİ EVİNDEN ÇIKTI

Jandarma ekipleri cinayeti çözmek için çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi, görgü tanıklarıyla görüştü. Kemal Çalık'ın evinde yapılan aramada, saldırı sırasında üzerine giydiği kıyafetler ve Destina Masal Güler'in öldürüldüğü pompalı av tüfeği de ele geçirildi. Kemal Çalık 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medya fenomeni Destina, sevgilisiyle uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

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Son Dakika Magazin Sosyal medya fenomeni Destina, sevgilisiyle uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin


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