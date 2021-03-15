Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, makyajla bambaşka birine dönüştü
15.03.2021 17:15
Sansasyonel açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen sosyal medya fenomeni ve Youtuber Duygu Özaslan, makyajla bambaşka birine dönüştü. Görenlerin tanımakta güçlük çektiği Özaslan'a kullanıcılar, "Bu kim" yorumlarında bulundu.
Instagram'dan yaptığı sansasyonel açıklamalarla sosyal medya kullanıcılarının sık sık diline düşen fenomen isim Duygu Özaslan, Youtube kanalı için Alp Kavasoğlu'nun kendisine makyaj yaptığı bir video çekti.
KULLANICILAR TANIMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ
Makyajının ardından büyük bir değişim yaşayan Duygu Özaslan, fotoğrafını "Elizabeth Taylor ilhamlı makyaj. Bayıldım bayıldım beni acilen o döneme ışınlayın" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçilerinin tanımakta güçlük çektiği Özaslan, binlerce beğeni alırken, art arda "Bu kim" yorumları aldı.
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