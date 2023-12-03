Güzellik merkezi kurşunlanan Ece Ronay'dan ilk açıklama: Kimlere hizmet ettiği aşikar

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde güzellik merkezi kurşunlanan sosyal medya fenomeni Ece Ronay'dan açıklama geldi. "Bu eylemin kimlere hizmet ettiği aşikar" ifadelerini kullanan Ronay,sosyal medyada, eşinin arabalarının sergilendiğini söylediği oto galerinin 1 gün sonra kurşunlanmasıyla ilgili olarak, "Bu paylaşım asla hedef göstermek amaçlı değil. Düşmanımın bile olsa, ekmek teknesine bu denli çirkin bir saldırı ile leke getirilsin istemem. Çünkü benim de iş yerlerim var." dedi.

ECE RONAY'A AİT GÜZELLİK MERKEZİ KURŞUNLANDI

Olay, sabaha karşı Osmanyılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı. İş yerinin camları kırılırken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Polis, şüpheli ya da şüpheli yakalamak için çalışma başlattı. Ece Ronay'ın eski eşinin araçlarının sergilendiğinin iddia edildiği oto galeri de dün akşam kurşunlanmıştı.

ECE RONAY AÇIKLAMA YAPTI

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay, sosyal medya paylaşımında, iş yerinin kurşunlanması ve kendisiyle ilgili açıklama yaptı. Ronay açıklamasında şunları söyledi: "İşyerimize henüz kimliği tespit edilemeyen kişilerce saldırı düzenlendiği haberi doğrudur. Bir süredir gündemi meşgul eden ve tarafı olmadığım kaoslara bazı sosyal medya hesapları tarafından yaratılan algılarla çekilmeye çalışılıyorum. Mehmet Bilir'in benimle uğraşmak için sürekli ve sürekli katıldığı yayınların ucu sonunda tahmin ettiğim gibi bana dokundu.

"PAYLAŞIMIMIN ASLA HEDEF GÖSTERMEK AMAÇLI DEĞİLDİ"

Benim 2 tane şubem var, gündemdeki hiç kimse ile denk değilim, bu olayları gerçekleştirenleri tanımıyorum. Mehmet'e yapılan saldırılardan haberim ve alakam olmadığını defalarca söyledim. Geçen günlerde eski eşimin yayınlara bağlanıp beni tahrik etmesi sonucunda tamamen kendimi savunma amaçlı yaptığım bir paylaşımda eski eşimin şu an hepimizin üzerinde olan denetimlerden mallarını kaçırdığını, araçlarının A. Motors isimli galeride bulunduğunu söyledim. Ama bu, asla hedef göstermek amaçlı değil. Eski eşimin hakkımdaki asılsız iddialarına karşı bir savunma yapmak amaçlı söyledim. Benim paylaşımım hedef göstermiş gibi yapılan haberleri ise üzüntü ile okuyorum. Hiç kimsenin böyle bir durumla karşı karşıya kalmasını istemem, düşmanımın bile olsa, ekmek teknesine bu denli çirkin bir saldırı ile leke getirilsin istemem. Çünkü benim de iş yerlerim var.

"BANA KARŞI BİR ALGI ÇALIŞMASI BAŞLATILDI"

Kişiler kendi sosyal medya hesaplarından eski eşime ve arkadaşlarına şahsi problemlerinden ötürü meydan okuyor, ancak çıkan haberlerde Ece Ronay'ın eski diyerek orada bile bana karşı bir algı çalışması başlatılmış durumda. Yine, günler önce yaptığım paylaşımda, eski eşimin başını belaya soktuğunu hissediyorum. Can güvenliğim olmadığı için Diyarbakır'a yerleşmek istiyorum dediğim için bile 'Ele kaçıyor' diye haber kanallarında konuşuldu.

"BU EYLEMİN KİMLERE HİZMET ETTİĞİ AŞİKAR"

Diğer fenomenlerin kimlere bulaştığı, ne işler yaptığı beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü maddi durumumdan da şube sayımdan da göründüğü üzere hiçbir şekilde ben bu işlere bulaşmadım. Kimseyi zan altında bırakmak istemesem de bu eylemin kimlere hizmet ettiği aşikar. Bu olaya azmettirenler de dahil olmak üzere tüm faillerinin yakalanması için elimden gelen tüm gayreti göstereceğime kimsenin şüphesi olmasın."

ECE RONAY'IN SOSYAL MEDYADA BAHSETTİĞİ OTO GALERİ KURŞUNLANMIŞTI

Kocaeli'de başına motosiklet kaskı takan 2 şüpheli, "Ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun" dedikten sonra bir oto galeriye kurşun yağdırmıştı. Saldırganlar görüntüleri daha sonra sosyal medyada yayınlarken, fenomen Ece Ronay'ın ise olaydan 1 gün önce galeriyle ilgili bir video paylaştığı ortaya çıkmıştı.. Ronay, videoda söz konusu galeride eski eşinin araçlarının sergilendiğini söylemişti.

"ECE RONAY'IN BAHSETTİĞİ ARAÇLAR GALERİMİZDE DEĞİL"

Galeri sahibi Muhammet Aka, "Ece Ronay'ın iddia ettiği araçlar bizim galerimizde değil. Biz bu olayla ilgili gereken yerlere şikayetçi olduk. Devletimize güvenimiz sonsuz, gereğinin yapılacağından şüphemiz yok" açıklamasını yapmıştı.