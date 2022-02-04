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Sosyal medya fenomeni İrem Ay'dan tedbir kararı - Son Dakika

Sosyal medya fenomeni İrem Ay'dan tedbir kararı

04.02.2022 17:52

Ayrıldığı eşi tarafından şiddet gördüğüne dair fotoğrafları paylaşan ve yardım isteyen sosyal medya fenomeni İrem Ay, mahkemeye başvurarak Berkay Saner ve ailesi hakkında tedbir kararı aldırdı.

Ayrıldığı eşi tarafından şiddet gördüğüne dair fotoğrafları paylaşan ve yardım isteyen sosyal medya fenomeni İrem Ay, mahkemeye başvurarak Berkay Saner ve ailesi hakkında tedbir kararı aldırdı.

Ankara'da yaşayan sosyal medya fenomeni İrem Ay (28), ayrıldığı eşi Berkay Saner'in (29) kendisine şiddet uyguladığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmış ve yardım istemişti. Paylaşım üzerine Saner, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. İrem Ay, avukatı Gül Atar aracılığıyla mahkeme başvurarak ayrıldığı eşi Saner, anne, baba ve ablası hakkında tedbir kararı talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren İstanbul 1'inci Aile Mahkemesi, ABD'de de yaşayan Berkay Saner'in de arasında bulunduğu 4 kişi hakkında tedbir kararı uygulanmasına hükmetti. Kararda, 4 kişinin 2 ay süre ile İrem Ay'ın yaşadığı konuta, işyerine yaklaşmamasına, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ile davranışlarda bulunmamasına, iletişim aracıyla rahatsız etmemesine hükmedildi. Mahkeme kararında, tedbir kararının ihmal edilmesi halinde 3 günden başlayacak şekilde zorlama hapsi uygulanacağı belirtti.

(İrem Demir/ İHA)

Sosyal medya fenomeni İrem Ay'dan tedbir kararı
Sosyal medya fenomeni İrem Ay'dan tedbir kararı
Sosyal medya fenomeni İrem Ay'dan tedbir kararı

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Ankara, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sosyal medya fenomeni İrem Ay'dan tedbir kararı - Son Dakika


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