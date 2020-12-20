Sosyal medya fenomeni 'Kenan komutan': "Covid-19'u öldürüyorum" - Son Dakika

Sosyal medya fenomeni 'Kenan komutan': "Covid-19'u öldürüyorum"

20.12.2020 12:21

Sosyal medya fenomeni 'Kenan komutan': "Covid-19'u öldürüyorum" Sosyal medya fenomeni 'Kenan komutan', 56 saatlik yasağa dayanamayınca sokakta böyle görüntülendi Alkol alırken polis ekiplerine yakalanan Kenan komutan, "Covid-19'u öldürüyorum" dedi Sosyal videoları milyonlarca kişi...

Sosyal medya fenomeni 'Kenan komutan': "Covid-19'u öldürüyorum"

Sosyal medya fenomeni 'Kenan komutan', 56 saatlik yasağa dayanamayınca sokakta böyle görüntülendi

Alkol alırken polis ekiplerine yakalanan Kenan komutan, "Covid-19'u öldürüyorum" dedi

BURSA - Sosyal videoları milyonlarca kişi tarafından izlenen 'Kenan komutan' lakaplı fenomen yıllar sonra korona virüs kısıtlamasında sokakta alkol alırken görüntülendi. Kolonya ve limon suyunu karıştırıp içmeye çalışırken polise yakalanan fenomen, "Covid 19'u öldürüyorum" dedi.

Türkiye onu 11 yıl önce İstanbul'u kendisinin fethettiğini iddia ettiği video ile tanıyıp sevdi. Ardından kendisinin başrol oynadığı binlerce video çekildi. Youtube'daki Kenan komutan serilerini milyonlarca hayranı izleyip güldü.

Sosyal medya fenomeni yıllar sonra 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda Bursa sokaklarında içler acısı haliyle görüntülendi. Bir elinde kolonya şişesi diğer elinde limon suyu ile yürürken ayakta durmakta zorluk çeken Kenan komutan sokağa çıkma yasağını ihlal edince vatandaşlar tarafından ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri alkol almaya çalışan fenomeni uyardı. Polis ekiplerine covid-19'u öldürdüğünü belirten yaşlı adam "80 derecede kesin çözüm" diyerek ekipleri güldürdü.

Sosyal medyada her videosu milyonlarca kişi tarafından izlenen yaşlı adam kendisine eski videoları izletilince duygulandı. Kısık sesi ile şarkı söyleyen Kenan komutan sesi istediği gibi çıkmayınca "Çok içtik bunu hayat bizi çok yordu be evlatlar çıkmaz tabi" diyerek sitem etti.

Sosyal medya fenomeni 'Kenan komutan': Covid-19'u öldürüyorum
Sosyal medya fenomeni 'Kenan komutan': Covid-19'u öldürüyorum
Sosyal medya fenomeni 'Kenan komutan': Covid-19'u öldürüyorum
Sosyal medya fenomeni 'Kenan komutan': Covid-19'u öldürüyorum

Bursa, Alkol, Polis, Medya, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sosyal medya fenomeni 'Kenan komutan': 'Covid-19'u öldürüyorum' - Son Dakika


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