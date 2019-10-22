Son Dakika Haberleri: Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, sanatçı Arto'yu Sarallar Suç Örgütü'ne şikayet ettiği...
Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, sanatçı Arto'yu Sarallar Suç Örgütü'ne şikayet ettiği...

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, sanatçı Arto'yu Sarallar Suç Örgütü'ne şikayet ettiği...

1 saat önce

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, sanatçı Arto'yu Sarallar Suç Örgütü'ne şikayet ettiği iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıkmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, sanatçı Arto'yu Sarallar Suç Örgütü'ne şikayet ettiği iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıkmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, sanatçı Arto'yu Sarallar Suç Örgütü'ne şikayet ettiği...

Kerimcan Durmaz, Arto, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:26 Kaynak: İHA
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