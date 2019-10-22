Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, sanatçı Arto'yu Sarallar Suç Örgütü'ne şikayet ettiği...
1 saat önce
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, sanatçı Arto'yu Sarallar Suç Örgütü'ne şikayet ettiği iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıkmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:26 Kaynak: İHA
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, sanatçı Arto'yu Sarallar Suç Örgütü'ne şikayet ettiği iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıkmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
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