Fenomen ismin Türk kadınlara uyarısı tartışmalara neden oldu: Erkek başına 5 Ukraynalı düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Fenomen ismin Türk kadınlara uyarısı tartışmalara neden oldu: Erkek başına 5 Ukraynalı düşüyor

01.11.2022 15:19

"Türkiye'de kişi başına 5 Ukraynalı kadın düşüyor" diyen sosyal medya fenomeni Kübra Taşpınar'ın paylaştığı video tartışma yarattı.

Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle çok sayıda kişi canını kurtarmak adına başka ülkelere kaçtı. Ukrayna'dan ülkemize gelenler oldu.

DİKKAT ÇEKEN BİR VİDEO PAYLAŞTI

Sosyal medyada yaptığı ilginç paylaşımlarla bilinen sosyal medya fenomeni Kübra Taşpınar da Ukraynalı mültecilerle ilgili dikkat çeken bir video paylaştı. Taşpınar, "Kişi başına Türk erkeğine düşen Ukraynalı kadın sayısı Türkiye'de artık 5 oldu arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

"HER TARAFTA FİNGİR FİNGİR GEZİYORLAR"

Taşpınar, "Her tarafta Ukraynalı kadınlar fingir fingir geziyor. Kadınların yaydığı koku Türk erkeklerinin aklını başından almaya başladı" diyerek Türk kadınlarına uyarıda bulundu. Fakat kadınlardan videoya tepki geldi. Erkekler ise esprili paylaşımlarda bulundu.

YORUMLAR
500
Rusya Başbakanı Mişustin: 'Talep eden ülkelere uygun fiyatlı tahıl sağlamaya hazırız' Rusya Başbakanı Mişustin: 'Talep eden ülkelere uygun fiyatlı tahıl sağlamaya hazırız' AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut'tan tahıl koridoru açıklaması AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut'tan tahıl koridoru açıklaması

Sosyal Medya, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Fenomen ismin Türk kadınlara uyarısı tartışmalara neden oldu: Erkek başına 5 Ukraynalı düşüyor - Son Dakika


Son Dakika
15:47 Köprüden atlayan eski sporcu için Galatasaray'dan açıklama! Parasını alamadığı için mi intihar etti?
15:25 Bakan Nureddin Nebati'den Togg müjdesi: 3 kamu bankası gerekli destekleri verecek
15:23 Kemal Kılıçdaroğlu'nun talihsiz anları! Konuşmasını tamamlayamadı
15:12 Acun Ilıcalı'nın Hull City için yeni hoca tercihi şaşırttı
15:11 Fenomen ismin Türk kadınlara uyarısı tartışmalara neden oldu: Erkek başına 5 Ukraynalı düşüyor
15:02 İnşaatta tesadüfen bulunan gizemli lahitten çıkanlar şoke etti
14:56 Uyuşturucu tartışmaları büyüyor! Kemal Kılıçdaroğlu kürsüden rapor gösterdi
14:43 Heidi Klum'un kostümü Cadılar Bayramı partisine damga vurdu
14:41 Ivan Bebek'i Fenerbahçe maçına atayan UEFA geri adım attı
14:33 26 ilde yapılan ankette Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı için iki isim ön plana çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2022 15:53:58. #1.11#
SON DAKİKA: Fenomen ismin Türk kadınlara uyarısı tartışmalara neden oldu: Erkek başına 5 Ukraynalı düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement