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7 milyon takipçisi olan fenomen tutuklandı - Son Dakika

7 milyon takipçisi olan fenomen tutuklandı

Son Güncelleme: 25.10.2023 17:59

Sosyal medya platformu TikTok'ta 7.3 milyon takipçisi olan "Melek Azad" lakaplı Fatma Demir, "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle evinde gözaltına alındı. Demir, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 'Kasten yaralama' suçundan hakkında 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Melek Azad' lakaplı Fatma Demir, Batıkent Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Demir, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Demir'in tutuklanmasına karar verdi.

7 milyon takipçisi olan fenomen tutuklandı

7.3 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

Fatma Demir, sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan bir fenomen. Demir'i TikTok platformunda 7.3 milyon kişi takip ediyor.

7 milyon takipçisi olan fenomen tutuklandı
7 milyon takipçisi olan fenomen tutuklandı
7 milyon takipçisi olan fenomen tutuklandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3. Sayfa 7 milyon takipçisi olan fenomen tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 7 milyon takipçisi olan fenomen tutuklandı - Son Dakika
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