7 milyon takipçisi olan fenomen tutuklandı

Şanlıurfa'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 'Kasten yaralama' suçundan hakkında 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Melek Azad' lakaplı Fatma Demir, Batıkent Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Demir, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Demir'in tutuklanmasına karar verdi.
Fatma Demir, sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan bir fenomen. Demir'i TikTok platformunda 7.3 milyon kişi takip ediyor.
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