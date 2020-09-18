3. KEZ KAÇAK MAYMUN ALAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST - Son Dakika

3. KEZ KAÇAK MAYMUN ALAN SOSYAL MEDYA FENOMENİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Yasadışı yollardan sahiplendiği 3'üncü maymuna el konularak gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yasadışı yollardan sahiplendiği 3'üncü maymuna el konularak gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Meriç
İzgi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yasadışı yollarla 3'üncü kez maymun alarak maymunla olan fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşan Meriç İzgi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer'deki evinde gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İzgi, bugün öğle saatlerinde polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. İzgi müracaat savcılığınca alınan ifadesinin ardından adli kontrol talebi uygulanarak serbest bırakılması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Meriç İzgi, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından haftada bir gün ikametine en yakın karakola imza verme şartıyla serbest bırakıldı.
- İstanbul
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