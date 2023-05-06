Sosyal medyada paylaştığı videolarla çokça konuşulan Muhammed Yakut için kırmızı bülten talebi - Son Dakika
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Sosyal medyada paylaştığı videolarla çokça konuşulan Muhammed Yakut için kırmızı bülten talebi

06.05.2023 18:35
Sosyal medyada paylaştığı videolarla çokça konuşulan Muhammed Yakut için kırmızı bülten talebi

Siyasi simalar dahil olmak üzere birçok kişi hakkında çarpıcı iddialar ortaya attığı videolarla gündeme gelen Muhammed Yakut'un tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Savcılık, Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarılması için de Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Muhammed Yakut hakkında 'nitelikli yağmaya teşebbüs' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

YAKUT'A BİLGİ AKTARMAKLA SUÇLANAN CAN TANRIYAR TUTUKLANMIŞTI

Ayrıca Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebi, Adalet Bakanlığı ilgili birimine gönderildi. Soruşturma kapsamında 30 Nisan'da Yakut'a bilgi aktardığı iddiasıyla Can Tanrıyar tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA
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Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

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