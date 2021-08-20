Geçtiğimiz günlerde oğlunun araba kullanırken otomobilden dışarıya ateş açarak bu anları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla tepki çeken fenomen Murat Övüç, bu sefer de sahne kıyafetiyle adından söz ettirdi.
Mekanlarda sahneye çıkan Murat Övüç, eğlencesinin yanı sıra kıyafetleriyle de sık sık konuşuluyor. Sahnede farklı tasarıma sahip renkli kıyafetler tercih eden Övüç, bir de gelinlik diktirdi. Mağazada gelinliği giydikten sonra video çektirerek modacısını öven fenomen, "Bütün kraliçeler ona yaptırıyor. Benim neyim eksik. Muhteşem" dedi.
Tony.avlar Instagram hesabının yayınladığı video kısa sürede gündem olurken takipçiler de ikiye bölündü. Bir kısım Övüç'ün bu halleri güzel bulurken bir kısım da abartılı buldu.
Son Dakika › Magazin › Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, 'Benim neyim eksik' diyerek gelinlik giydi - Son Dakika Magazin