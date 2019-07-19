Sosyal medya fenomeni Olkan Soycan şarkıcı oldu
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Sosyal medya fenomeni Olkan Soycan, 'Sonuna Kadar' isimli şarkısının kısa bir süre sonra tüm müzikseverlerin beğenisine sunacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:14 Kaynak: İHA
Sosyal medya fenomeni Olkan Soycan, 'Sonuna Kadar' isimli şarkısının kısa bir süre sonra tüm müzikseverlerin beğenisine sunacağını söyledi.
1994 yılında Samsun
Çarşamba ilçesinde dünyaya gelen Soycan, dizi ve film oyunculuğunun yanı sıra modellik de yapıyor. Sosyal medyada üzerinden aktif olarak paylaşım yapan ve sesini her geçen gün daha fazla duyurmayı başaran genç oyuncu, kısa sürede 2 milyonun üzerinde bir takipçi sayısına da ulaştı.
Bunun yanı sıra birçok sosyal medya projesinden ödüller alan ve takipçilerine ünlü futbolcular ile buluşma fırsatı sağlayan Olkan Soycan devamında klibini Onur Elmas'ın çektiği "Sonuna Kadar" isimli yaptığı şarkı ile gündeme gelecek. Şarkı sözlerinin tamamının kendisine ait olduğunu söyleyen Olkan Soycan bu sözleri 3 ay içinde yazdığını ifade etti.
Sonuna kadar isimli şarkısı bugün yayınlanacak ve tüm müzikseverlerin beğenisine sunulacak. - İSTANBUL
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