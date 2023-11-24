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Sosyal medya fenomeni PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındı - Son Dakika

Sosyal medya fenomeni PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, Kıbrıs'a tatile gitmek için İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Polis, Bozdağ'ın PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan arandığını tespit etti.

Sosyal medya fenomeni PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındı
24.11.2023 - 14:43,  Güncelleme: 14:45
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SOSYAL medya fenomeni Reşit Bozdağ, Kıbrıs'a uçmak için gittiği havalimanında, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranması olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Sosyal medyada paylaştığı balya balya paralarla gündeme gelen, Reşit Bozdağ, katıldığı bir evlendirme programıyla tanınan kız arkadaşı Melis Buse Betkayan ile birlikte Kıbrıs'a tatile gitmek için İstanbul Havalimanı'na gitti. Burada kimlik kontrol noktasından geçen Bozdağ'ın bilgilerini kontrol eden polis, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranması olduğunu belirledi. Konuyla ilgili İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bilgi veren ekipler, şüpheliyi polis merkezine götürdü.

Kaynak: DHA

Kıbrıs, PKK, Terör, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medya fenomeni PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medya fenomeni PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alındı - Son Dakika
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