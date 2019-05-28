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SOSYAL MEDYA FENOMENİ PUCCA VE ŞARKICI BURYY HAKİM KARŞISINDA

2 saat önce

Haber: Serpil KIRKESER/İSTANBUL DHASosyal medyada "Pucca" takma ismini kullanan Pınar Karagöz ve "Buryy" lakaplı şarkıcı Burak Aydoğduoğlu, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme" suçundan haklarında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıktı.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ PUCCA VE ŞARKICI BURYY HAKİM KARŞISINDA, System.String[]

Haber: Serpil KIRKESER/İSTANBUL DHA
Sosyal medyada "Pucca" takma ismini kullanan Pınar Karagöz ve "Buryy" lakaplı şarkıcı Burak Aydoğduoğlu, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme" suçundan haklarında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıktı. Sanıklar, suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti. 

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ
İstanbul Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya sanıklar Pınar Karagöz ve Burak Aydoğduoğlu hazır bulundu. Sanık Pınar Karagöz savunmasında yaptığı paylaşımlarla kesinlikle uyuşturucu maddeyi özendirme amacıyla yapmadığını belirterek, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. 

AYDOĞDUOĞLU BERATİNİ TALEP ETTİ
Burak Aydoğduoğlu da "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. 11 yaşımdan beri müzikle uğraşıyorum. 'Mary Jane' isimli şarkı ile de popüler olmayı başardım. Ancak şarkının içeriğinde uyuşturucuyu özendirme amacıyla yoktu. Sadece eğlenceli olmasını istedim, şarkıda bahsedilen Mary Jane örümcek adam filmindeki Mary Jane'dir parayla ilgili hususta sevginin satın alınamayacağını anlatmak içindir, sonuçta bunlar şarkı sözüdür. Şarkı sözü olarak değerlendirilmesini istiyorum. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu. Duruşma, sanık avukatlarının son beyanlarını hazırlamaları için Temmuz ayına ertelendi.

İDDİANAME
İddianamede, Pınar Karagöz ve Burak Aydoğduoğlu'nun, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme" suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep ediliyor. 


Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:18 Kaynak: DHA
Pınar, Güncel
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