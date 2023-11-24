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Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ terör örgütü propagandası suçundan tutuklandı - Son Dakika

Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ terör örgütü propagandası suçundan tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, Sarıyer'deki evinden çıktığı sırada polis tarafından durduruldu. Kimlik sorgulaması sonucunda terör örgütü propagandası suçundan kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Emniyet işlemlerinin ardından tutuklandı.

24.11.2023 - 19:59,
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Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezasının bulunması nedeniyle tutuklandı.

TUTUKLANDI

Reşit Bozdağ, Sarıyer'deki evinden çıktığı sırada bölgede devriye görevi yapan polis ekiplerince durduruldu. Kimlik sorgulaması yapılan Bozdağ'ın, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Bozdağ, tutuklandı.

Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı

PARALARLA VİDEO ÇEKMİŞTİ

TikTok'ta yaptığı yayınlarla tanınan Reşit Bozdağ, geçtiğimiz ay "O iş tamam" notuyla bir çanta dolu parayla video çekmişti.

Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı
Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı
Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı
Kaynak: AA

Sarıyer, Güvenlik, Ceza, Hukuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ terör örgütü propagandası suçundan tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ terör örgütü propagandası suçundan tutuklandı - Son Dakika
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