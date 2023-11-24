Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ terör örgütü propagandası suçundan tutuklandı

Etek altı fotoğrafı çeken komiserin cezası belli oldu

6 milyon liralık daireleri 1 milyon liraya satamıyorlar

Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezasının bulunması nedeniyle tutuklandı.

TUTUKLANDI

Reşit Bozdağ, Sarıyer'deki evinden çıktığı sırada bölgede devriye görevi yapan polis ekiplerince durduruldu. Kimlik sorgulaması yapılan Bozdağ'ın, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Bozdağ, tutuklandı.

PARALARLA VİDEO ÇEKMİŞTİ

TikTok'ta yaptığı yayınlarla tanınan Reşit Bozdağ, geçtiğimiz ay "O iş tamam" notuyla bir çanta dolu parayla video çekmişti.