Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ terör örgütü propagandası suçundan tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezasının bulunması nedeniyle tutuklandı.
Reşit Bozdağ, Sarıyer'deki evinden çıktığı sırada bölgede devriye görevi yapan polis ekiplerince durduruldu. Kimlik sorgulaması yapılan Bozdağ'ın, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Bozdağ, tutuklandı.
TikTok'ta yaptığı yayınlarla tanınan Reşit Bozdağ, geçtiğimiz ay "O iş tamam" notuyla bir çanta dolu parayla video çekmişti.
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